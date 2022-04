L’organització defensa a través del COPA-COGECA aquest mecanisme, el termini del qual va expirar el 18 de gener, perquè “castiga la competència deslleial, la violació dels drets humans i la destrucció del medi ambient en aqueixes dictadures asiàtiques”

AVA-ASAJA demana al PE que vote a favor de reactivar la clàusula de salvaguarda de l’arròs enfront de Cambodja i Myanmar

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) sol·licita al Parlament Europeu (PE) que vote, en el marc de la Comissió de Comerç Internacional (INTA) que previsiblement tindrà lloc la setmana que ve, a favor de reactivar la clàusula de salvaguarda de l’arròs enfront de les importacions de Cambodja i Myanmar. L’organització agrària s’ha dirigit als europarlamentaris valencians i espanyols per a requerir-los que recolzen la pròrroga d’aquest mecanisme aranzelari, el termini de vigència del qual va expirar el passat 18 de gener, de manera que tornaria a aplicar-se en 2023.

Segons la informació facilitada pel COPA-COGECA, on el tresorer de AVA-ASAJA, Miguel Minguet, ocupa la vicepresidència del Grup de Treball de l’Arròs, la Comissió INTA hauria arribat a un acord després d’intenses negociacions pel qual els països EBA (Everything but Arms, és a dir, Tot menys armes) com Cambodja i Myanmar estarien “inclosos en el mecanisme automàtic [de l’arròs], cosa que significa que poden estar subjectes a salvaguardes quan el valor de les seues importacions supere el 10% del valor de totes les importacions provinents dels països GSP” que compten amb condicions comercials preferencials.

Minguet demanda ara el vot confirmatiu de l’Eurocambra a fi de reactivar una clàusula de salvaguarda que “castiga la competència deslleial de les importacions procedents de països tercers com Cambodja i Myanmar, així com la violació sistemàtica de drets humans i la destrucció del medi ambient perpetrades per part de totes dues dictadures asiàtiques”.

El dirigent agrari no sols urgeix a reinstaurar els aranzels i a estendre’ls a l’arròs japónica o redó –el tipus d’arròs cultivat en la Comunitat Valenciana i que va ser exclòs de l’anterior clàusula de salvaguarda– sinó que, arran dels recents atacs de Cambodja i Myanmar al sistema democràtic i a les minories ètniques, amplia la reivindicació per a exigir la suspensió de totes les seues concessions a l’arròs amb destinació a la UE, ja que les mesures restrictives imposades fins al moment tan sols s’han limitat a persones i empreses controlades per militars.

Per part seua, el responsable de la sectorial de l’arròs de AVA-ASAJA, José Pascual Fortea, defensa aquesta demanda reivindicada a través del COPA-COGECA perquè “durant la seua vigència entre 2019 i 2021 va contribuir a recuperar els preus en origen de l’arròs comunitari i a garantir una rendibilitat més digna a un cultiu clau en la preservació d’espais amb gran valor ecològic com és el parc natural de l’Albufera. No té sentit que Brussel·les impose cada vegada més obligacions, limitacions i controls als arrossers de casa i, al mateix temps, no establisca reciprocitat i complementarietat a les importacions de fora”.

