AVA-ASAJA revela un augment del 18% en els costos de producció de cítrics des de 2020

L’associació demana accions contra contractes amb preus inferiors als costos de producció

Un estudi de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) mostra que els costos de producció de cítrics han augmentat un 18% des de 2020. Els costos de producció per a les taronges han passat de 6.827 a 8.080 euros per hectàrea, i per a les mandarines de 7.589 a 9.000 euros per hectàrea.

Els majors increments s’han observat en fertilitzants (+70%), maquinària (+26%) i fitosanitaris (+25%). AVA-ASAJA alerta que els productors que venguen taronges per sota de 0,27 €/kg i mandarines per sota de 0,33 €/kg podrien estar perdent diners.

L’organització sol·licita a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA) que actue contra contractes que establixen preus inferiors a aquests costos, ja que podria ser una venda a pèrdues prohibida per la Llei de la Cadena Alimentària.

També anima els agricultors a denunciar, de manera confidencial, contractes amb preus baixos. El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, critica la gestió política que ha permès l’augment de costos a causa de la pandèmia, la guerra a Ucraïna i les noves normatives.