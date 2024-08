AVA-ASAJA organitza un curs presencial per a la renovació del carnet de fitosanitaris

El curs de renovació es realitzarà el 4 de setembre a la seu d’AVA-ASAJA

AVA-ASAJA llança un nou curs per a la renovació del carnet de usuari professional de productes fitosanitaris. Aquesta formació presencial està dissenyada per a renovar carnets de nivell bàsic i qualificat que estiguin caducats o que expiraran en menys d’un any i que hagin estat emesos a la Comunitat Valenciana.

Els requisits per a participar són: residir oficialment a la Comunitat Valenciana, presentar una fotocòpia del DNI el dia del curs i tenir 18 anys complerts. La inscripció prèvia és obligatòria, ja que no es permetrà l’accés al curs a cap alumne que no s’hagi inscrit prèviament, donant preferència als residents a la província de València.

El curs es realitzarà a la seu d’AVA-ASAJA, ubicada al carrer Guillem de Castro, el proper 4 de setembre, de 15 a 21 hores. La participació és gratuïta, però les places són limitades.