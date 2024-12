AVA-Asaja reclama al Ministeri que convoque la taula tècnica de la DANA per a prioritzar reparacions

Tragsa, l’empresa pública encarregada de les reparacions, segueix sense aportar una programació clara.

Per això, AVA-ASAJA exigeix que, quan aquesta no arribe a temps, es permeta als agricultors o a les entitats de reg executar les obres urgents i que l’Administració es faça càrrec dels costos.

La proposta és clara: si Tragsa no pot assumir-ho amb celeritat, subcontractar els propis agricultors, que són els qui millor coneixen el terreny i les necessitats de cada explotació.

A més, l’organització agrària denuncia que les ajudes anunciades pel Govern són insuficients i deixen fora molts municipis i agricultors afectats. En canvi, AVA-ASAJA reconeix l’agilitat d’Agroseguro, que ha desplegat perits per valorar els danys i ha començat a indemnitzar els agricultors més afectats. Tot i això, reclamen que el Consorci de Compensació de Seguros cobrisca també les franquícies, com ja ha fet amb els vehicles sinistrats.

Més enllà de les ajudes immediates, l’organització exigeix un canvi en la política hídrica i mediambiental per evitar que catàstrofes com aquesta es repetisquen. A més, AVA-ASAJA insisteix en la necessitat d’una gestió més eficient dels barrancs i els cauces fluvials. Denuncien que l’actual política, basada en sancionar aquells que netegen vegetació invasora com les canyes, ha provocat l’obstrucció dels llits dels rius, multiplicant la virulència de les inundacions i agreujant els danys en camps, carreteres i zones urbanes.