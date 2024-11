L’associació demana estendre les ajudes directes a tots els titulars i agilitzar els tractaments fungicides

AVA-ASAJA reclama més suport i concreció en les ajudes del Govern als agricultors i ramaders

Davant el pla de 444,5 milions d’euros que ha aprovat el Govern per a pal·liar els danys de la DANA i que el ministre d’Agricultura, Luis Planas, ha presentat hui al sector agrari, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) considera que les ajudes són benvingudes però exigeix mesures addicionals que permeten cobrir les necessitats reals del camp, així com una major concreció en la manera de sol·licitar-les.

AVA-ASAJA ha rebut amb cautela el paquet de 444,5 milions d’euros aprovat pel Govern per a pal·liar els greus danys que la DANA ha provocat en zones rurals. Encara que valoren aquest pla de resposta immediata, que inclou ajudes per a restaurar cultius, bestiar i maquinària, des de AVA-ASAJA sol·liciten la màxima celeritat i reforç econòmic de les ajudes, com a ajudes directes per a tots els titulars d’explotacions agràries afectades i una línia urgent per a tractaments fungicides, perquè els agricultors i ramaders puguen reprendre la seua activitat de manera ràpida, efectiva i segura.

Distribució de les ajudes aprovades en Consell de Ministres:

1. Compensació de rendes i pèrdues de producció: 200 milions d’euros es dedicaran a compensar als agricultors i ramaders que hagen patit pèrdues superiors al 40% en les seues produccions. Aquestes ajudes es canalitzaran a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i complementaran els fons ja previstos en el Reial decret llei 6/2024.

2. Recuperació del potencial productiu: Amb una partida de 180 milions d’euros, aquesta línia finançarà la restauració d’explotacions agràries danyades i la reposició de maquinària inutilitzada. A més, inclou labors de neteja, desenrunament i reconstrucció d’infraestructures rurals.

3. Finançament a través de crèdits i avals: Una línia de finançament de 60 milions d’euros estarà disponible per a oferir crèdits i avals, ajudant les explotacions agràries a superar els efectes dels danys patits.

4. Suport a la distribució d’aliments: Amb un pressupost de 4,5 milions d’euros, aquesta mesura garanteix el subministrament d’aliments en les zones afectades a través de donacions i suport logístic.

Aquest conjunt de mesures se suma a altres iniciatives fiscals, com ara exempcions i reduccions de mòduls, pensades per a alleujar la pressió sobre el sector agroalimentari en aquestes circumstàncies d’emergència.

El vicepresident de AVA-ASAJA, Bernardo Ferrer, li ha sol·licitat al ministre Luis Planas, entre altres reivindicacions, que no discrimine cap agricultor afectat per la DANA en les ajudes directes, estenent el pagament de les mateixes a tots els titulars d’explotacions agràries, i que agilitze els permisos i les subvencions per a realitzar tractaments fungicides.

Les pluges, el vent i la pedra eleven el risc de proliferació de malalties en cultius danyats i, en aquest sentit, AVA-ASAJA demana crear una línia urgent per a facilitar aquests tractaments i, en el cas de parcel·les inaccessibles, a través de vols de dron. Des de AVA-ASAJA es fa una crida a les autoritats perquè ajusten les ajudes a les necessitats reals d’un sector agrícola que enfronta un escenari de greus danys, i es prioritze la recuperació integral i ràpida de les explotacions.