Mentre es lligen diàriament notícies a Espanya i Europa sobre suposades mesures que han d’adoptar les empreses i entitats financeres per a no discriminar els clients majors d’edat o sense coneixements informàtics, el Govern de Pedro Sánchez ha decidit repartir els diners de la PAC just de la forma contrària, ja que esta fomenta, ara, la “discriminació motivada per la bretxa digital”. “Exclourà de les ajudes a la PAC a les persones amb menors capacitats digitals”, segons denuncien des d’AVA ASAJA.

Així ho ha declarat Bernardo Ferrer, Vicepresident 2n d’AVA ASAJA, el qual ha incidit en que un elevat tant per cent dels agricultors tenen més de 60 anys i es troben amb dificultats a l’hora d’estar al dia amb la tecnologia.

Ferrer, ha posat com exemple la plataforma creada pels majors davant la dificultat que pateixen amb les atencions a la banca i ha deixar patent que des d’AVA ASAJA reclamen un reforç de personal d’atenció per tal de fer la transició digital de manera transitòria i amb ajuda.

Bernardo Ferrer ha volgut incidir en el fet que els agricultors i agricultores s’han dedicat sempre a treballar amb les mans i alimentar a la població, i que ara se’ls demana fer de funcionaris. Una situació de pressió més cap al sector que ja arrossega diverses crisis al llarg dels últims anys.