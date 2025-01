AVA realitza el balanç agrari del 2024: un any per a oblidar

L’Associació Valenciana d’Agricutors ha publicat el seu balanç agrari de l’any 2024.

El pitjor any de la història recent de la agricultura valenciana, ha afirmat Cristóbal Aguado, president de l’Associació en la roda de premsa.

A un sector colpejat per la sequera, les plagues, els alts costos de producció i la competència deslleial, entre altres, es suma també la devastació de la DANA, que va afectar a més de 50 mil hectáres en València i Castelló i a nombroses infraestructures agràries i que, quasi tres mesos després, són molts els agricultors que continuen esperant ajuda per a reconstruir les seues explotacions.

La DANA no és l’únic factor que ha ocasionat pèrdues milionaries al camp valencià, altres com la fauna salvatge, els robatoris, la falta de matèries actives per a fer front a les plagues i la venda per baix dels costos de producció son també lacres que afecten directament la renda dels agricultors i ramaders.

2024 ha sigut també un any convuls en matèria reivindicativa i política. Les movilitzacions del sector, molt habituals en la agricultura mediterrànea, s’han intensificat en tota Europa per els efectes negatius de la PAC i el Pacte Verd, aixó com per els tractats internacionals que beneficien altres países productos en detriment dels llauradors europeus. Sense sostenibilitat econòmica no hi ha sostenibilitat social ni sostenibilitat ambiental, ha destacat Aguado.

El president d’AVA ha fet ènfasi en la necessitat d’avanços tecnològics per a garantir el futur de l’agricultura valenciana i ha denunciat la ineficacia de l’Institut Valencià d’investigacions Agraries.

Davant una realitat colpidora, Cristóbal Aguado ha fet una crida a la necessitat de pendre decisions extraordinaries, de fomentar la investigació, la rendibilitat i el relleu generacional del sector agrícola valencià i ha advertit dels perills de perdre la sobirania alimentària en un moment de inestabilitat global i la necessitat

El president de AVA ha acabat la seua compareixènça remarcant la complicada situació que viu el sector agrari valencià i la necessitat urgent de dissenyar quina va ser la agricultura valenciana del futur.