Avanç dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2024: Els guanyadors

Els guanyadors de la 36a edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, majoritàriament dones, han estat protagonistes d’una nit plena d’emoció i reivindicació de la cultura.

https://youtu.be/Ua2p0FicXYM

Eva Moreno Bosch s’ha endut el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira amb El blau al meu costat, una obra que explora la lluita d’una dona per trobar el seu lloc en una societat marcada per les contradiccions entre tradició i rebel·lia.

Antoni Martí Monterde ha estat guardonat amb el Premi d’Assaig per Memòries d’un vagó de ferrocarril, una obra que fa un homenatge als trens i reflexiona sobre qüestions socials i polítiques.

El Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre ha estat per Alicia Toledo amb Es lloguen cervells, una història crítica sobre el món de la tecnologia, les pantalles i la infantesa.

També s’han donat a conèixer altres premiats, com Ferran Joanmiquel Pla, que ha guanyat el Premi de Teatre Palanca i Roca per Frontera, una obra que aborda els vincles familiars i les barreres interiors. A més, Maria Vázquez Carlos ha obtingut el Premi Carme Miquel de Narrativa Juvenil amb Crit ofegat, una novel·la de misteri inspirada a Sueca.

Anna Mongay i Sheila Blázquez han estat guardonades amb el Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat per La fila. Este premi també ha comptat amb un accèsit per a La Mona Maimona, d’Irene Verdú i Esther Burgueño.

La nit també ha estat marcada pel reconeixement pòstum al poeta Ramon Guillem, guardonat amb el Premi de Poesia Ibn Hafaja per Cant d’oblit, una obra emotiva dedicada a la vida i la memòria.

Amb esta nova edició, els Premis Literaris Ciutat d’Alzira continuen consolidant-se com un referent per als escriptors d’arreu del territori i una plataforma per a noves veus literàries.

