El 24 d’octubre és un dia assenyalat per als cossos i forces de seguretat municipals. Avui s’ha celebrat el dia de la Policia Local de València. Una jornada on s’ha reconegut i premiat el servei que fan estes dones i homes per a protegir als ciutadans.

Durant l’acte, l’alcalde del cap i casal ha anunciat les 77 noves places de policia local. Avui el BOE publica l’apertura del termini per a presentar eixes noves sol·licituds. Açò provocarà que 400 nous agents s’incorporen, el que també suposarà que un 6% més de dones hi formen part de la plantilla.

El regidor de protecció ciutadana, Aroon Cano, ha anunciat la creació d’una nova unitat de proximitat i convivència que donarà un gir transcendental, millorant i donant-li la mateixa importància a tots els barris i districtes de la ciutat

Una unitat de proximitat que començarà alhora a tots els barris de la ciutat.

També s’ha destacat el treball que han realitzat durant el darrer any per lluitar contra la violència de gènere des d’el grup d’ajuda al maltracte, GAMA. En l’entrega a les condecoracions, ha destacat la creu al mèrit professional amb un distintiu blau, per la realització d’un servei d’extraordinària importància o dificultat.