Al llarg dels mesos de juliol i agost la Tourist Info ha atés 841 persones

La Tourist Info d’Alzira ha fet balanç de la seua intensa activitat durant els mesos de juliol i agost, en els quals han atés 841 persones, més de la meitat durant el mes de juliol. Pel que fa a la procedència dels turistes i viatgers, els d’Espanya són majoritaris, i entre els estrangers, un setanta-un per cent és turisme francés, tal com ho explica la tècnica de Turisme, Sonia Monteagudo.

Pel que fa a l’objecte de la visita a la Tourist Info, gran part dels turistes i viatgers demanden informació sobre els paratges naturals de la Murta i la Casella i les sendes a recórrer. Així com informació, pel que fa a l’àmbit patrimonial, dels recursos de la Vila. També s’ha informat de les visites nocturnes guiades que s’han realitzat durant el mes d’agost per part d’Interpreta Natura.

Així mateix, la Tourist Info ha segellat també els certificats per als viatgers de diverses rutes, com és el Camí del Cid o la ruta de llevant del Camí de Santiago, que passen per Alzira.

Altres de les qüestions que rep més atenció són els horaris d’autobusos i altres mitjans de transport per la comarca, i també, durant el mes de juliol, moltes de les consultes estaven adreçades a les nombroses activitats culturals que es dugueren a terme a Alzira, com per exemple l’Spanish Brass.

Des de l’oficina de turisme d’Alzira, es treballa tant de manera presencial com a través de la consulta telefònica, per correu electrònic o les seues xarxes socials. La Tourist Info de la plaça del Regne està oberta tots els dies de la setmana excepte dilluns, en horari de matí i vesprada. I diumenge, està oberta d’11 a 14 hores.