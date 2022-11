Balanç poda València

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat que l’increment pressupostari ja mostra l’augment de capacitat per al manteniment la jardineria de València així com la resposta de les brigades de barri als avisos veïnals

L’Ajuntament poda més de 6.500 arbres durant el segon mes de la nova contracta de jardineria sostenible

L’Ajuntament de València ha dut a terme més de 6.500 actuacions de poda en l’arbratge viari i de jardins dels barris de ciutat durant el segon mes d’activitat de la nova contracta de jardineria sostenible. A més a més, s’hi han realitzat més de 5.000 accions de cava, escarda, poda i retall de vegetació en 507.316 metres quadrats i s’han segat prades de 495 espais enjardinats, en una superfície de 964.084 metres quadrats.

En total, les contractes FCC, Centre Verd i SAV han acomplit al voltant d’11.500 actuacions en 30 dies, les quals han millorat 6.551 arbres i 1.471.400 metres quadrats d’espais verds en 30 dies. A estes xifres se sumen altres accions de jardineria i manteniment, així com també els treballs desenvolupats per la Fundació de la Comunitat Valenciana per a l’Ocupació i la Integració (Fundaempleo), la qual gestiona el Parc de la Rambleta i els jardins del Campus de Tarongers.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat el nombre d’actuacions realitzades durant el segon mes d’execució de la nova contracta de jardineria i manteniment d’arbrat urbà de la ciutat de València, ja que “demostren, juntament amb el balanç del primer mes, la gran capacitat que tenim ara, perquè hem incrementat el pressupost del contracte pràcticament un 50% i este augment en la inversió ha servit per a disposar de molt més personal i afavorir un treball més eficient en la jardineria i l’arbrat urbà de la ciutat”.

Recuperació de la poda viària i les brigades de barri

De fet, Sergi Campillo ha recordat que esta nova adjudicació “ha recuperat el contracte específic de poda l’arbrat viari per garantir el seu manteniment adequat, eliminat per l’anterior govern del Partit Popular”. A més, el vicealcalde també subratlla que s’han posat en marxa les anomenades brigades de barri, les quals “disposen de nou material per a poda més eficient i sostenible, i actuen immediatament, quan reben avisos per part de les associacions veïnals o de persones individuals” mitjançant els diversos canals de comunicació amb l’Ajuntament de València.

“Com vam anunciar, ens costarà un poc de temps arribar al nivell d’exigència que volem; tanmateix, els resultats dels dos primers mesos d’execució de la contracta són molt positius i molt prompte veurem una millora substancial en el manteniment dels jardins i l’arbrat urbà de la nostra ciutat”, ha conclòs Campillo.

Este balanç del segon mes d’actuacions de la contracta de jardineria sostenible cobreix el període del 7 d’octubre al 7 de novembre, ja que el 7 de setembre passat es va signar el contracte de quatre anys per al servici de manteniment i neteja dels espais enjardinats, de les seues instal·lacions i equipaments i de l’arbratge viari, amb un pressupost de 21.207.020 euros, amb un increment del 46% d’inversió en la millora de la infraestructura verda de la ciutat.

Millora de la vegetació arbustiva

Durant el segon mes de la contracta de jardineria, a més de les actuacions en arbres i palmeres, s’han fet reposicions de vegetació arbustiva. Per exemple, una plantació d’un total de 182 arbustos i vivaços per a la millora dels jardins de la plaça El Greco (Benifaraig, Pobles del Nord); la plaça Professor Tierno Galván y el carrer Germans Fabrilo (al barri de Sant Antoni, districte Saïdia) i el carrer Motilla del Palancar (al barri d’Orriols). També s’han plantat nous exemplars a la plaça de l’Ajuntament (Sant Francesc), plaça Pintor Segrelles (Arrancapins), plaça Sant Gregori (Montolivet), Bernat Descoll (Malilla) o la plaça d’Alfons el Magnànim (La Xerea). D’altra banda, s’ha posat flor de temporada, entre altres, al jardí de Colón (Sant Francesc) i a la plaça Santo Domingo de Guzmán (Hort de Senabre).

Aposta per la lluita biològica per combatre plagues

Quant a la gestió de plagues, l’Ajuntament de València ha aplicat tractaments per al morrut roig de les palmeres en 39 espais enjardinats de la zona nord als barris d’Exposició, Mestalla, Jaume Roig, Ciutat Universitària, l’Illa Perduda, Ciutat Jardí, Amistat, Vega Baixa, la Carrasca, Benicalap i Poble Nou. A la zona sud, s’han realitzat 150 actuacions en palmeres. A més a més, s’han iniciat preventius contra la processionària del pi.

També s’ha avançat en el desenvolupament d’un model de jardineria sostenible. Així, s’ha començat a aplicar control biològic contra la cotxinilla cotonosa (Pulvinaria polygonata) en mèlies al barri de Campanar, i el tractament biològic per a eliminar dues plagues causades per la phylla que afecten 120 llorers d’Índies de l’avinguda del Port. Esta actuació és pionera i fa servir exemplars d’Anthocoris nemoralis per a permetre la reducció en l’aplicació de productes fitosanitaris en benefici de la biodiversitat urbana i la salut de les persones.

Xarxes de reg, mobiliari urbà, jocs infantils i socialització canina

Al llarg d’esta mensualitat, s’han reparat xarxes de reg –104 intervencions en 85 espais enjardinats- s’han efectuat 219 accions de millora de fontaneria i s’han revisat les fonts ornamentals. Quant a les xarxes de reg de l’arbrat viari, a fi de garantir el seu funcionament, s’han atès 20 incidències, mentre que s’han reparat i substituït 12 unitats d’arquetes de la xarxa de reg d’arbres.

Paral·lelament, s’han dut a terme 56 actuacions sobre mobiliari urbà i jocs infantils en 12 espais enjardinats. S’ha realitzat la neteja integral de les àrees de jocs de 30 espais enjardinats, 65 intervencions sobre elements d’obra civil en 25 espais enjardinats i neteja i desinfecció setmanal de zones de socialització canina en jardins.

Jardins als parcs de la Rambleta i Tarongers

Per la seua banda, els equips de Fundaempleo han acomplit diverses tasques tant al parc de la Rambleta com als jardins del campus universitari de Tarongers. A la Rambleta, per exemple, s’han dut a terme diverses accions de neteja, manteniment, retall de bardisses, buidatge i neteja de llacs, desbrossat de praderes o reparació de mobiliari i jocs infantils, així com obra civil per a l’adequació de camins, fonts, sistemes de reg i bancs. A Tarongers, les tasques de Fundaempleo han estat similars, però, a més a més, han implicat la poda i tractament fitosanitari de plagues en el palmerar d’este jardí i el transplantament d’un dels exemplars.

València, Capital Verda Europea 2024

Tal com ha recordat Sergi Campillo, la jardineria sostenible i el manteniment de l’arbratge són prioritaris en l’estratègia de renaturalització i millora de la infraestructura verda de València, la qual ha aconseguit el premi de Capital Verda Europea 2024. Este guardó, dotat amb 600.000 euros, està promogut per la Comissió Europea des de 2010 per tal de reconèixer els projectes i el compromís per l’ecologia urbana, alineats en el Pacte Verd Europeu, l’Estratègia de Biodiversitat 2030 de la Unió Europea o els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. La consecució de la Capital Verda Europea 2024 se suma a altres fites europees i mundials de València com ara la Capitalitat Mundial del Disseny 2022, la Capitalitat Europea del Turisme Intel·ligent 2022, la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible 2017 o ser una de les cent ciutats triades per la Unió Europea per ser climàticament neutra el 2030.