Barrachina critica les decisions del Govern central sobre el Tajo-Segura i alerta de greus conseqüències per a l’agricultura alacantina

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha reiterat el seu rebuig a les retallades en el transvasament Tajo-Segura implementades pel Govern central, considerant-les “decisions polítiques” preses “sense aval tècnic” que posen en perill l’agricultura a Alacant i, segons ha afirmat, poden condemnar-la a la desaparició.

Barrachina ha destacat que aquestes decisions tenen greus repercussions econòmiques: 6.000 milions d’euros en pèrdues econòmiques i la desaparició de 15.000 llocs de treball. Aquesta situació, segons el conseller, és “insostenible” i exigeix una resposta urgent per garantir el futur del sector agrícola de la zona.

Rebuig a la manca de consens i la proposta d’una comissió tècnica

El conseller ha subratllat la necessitat de crear una comissió tècnica entre les comunitats autònomes afectades pel transvasament i el Govern d’Espanya per tal d’analitzar i revisar les regles d’explotació del transvasament Tajo-Segura, una proposta que va ser rebutjada per Pedro Sánchez. Segons Barrachina, és imprescindible que les decisions que afecten els recursos hídrics es prenguen amb el consens de les autonomies implicades i es fonamentin en criteris tècnics i no polítics.

Urgència d’un pacte nacional de l’aigua

El conseller també ha tornat a insistir en la necessitat d’un pacte nacional de l’aigua que garanteixi una política hídrica “justa i equilibrada” i permeti als agricultors mantenir la seva activitat. En aquest sentit, ha assegurat que l’aigua no ha de ser un element de confrontació política, sinó un recurs compartit per garantir el futur de tots. Ha remarcat que l’aigua no és propietat de ningú, sinó un bé comú que ha de ser gestionat de manera solidària.

Finalment, Barrachina ha apel·lat a un Govern central que, igual que el Consell de Carlos Mazón, crega en el potencial agrícola de la Comunitat Valenciana i en la seva terra.