Miguel Barrachina i les organitzacions agràries demanen l’agilitació en la tramitació de les indemnitzacions

Barrachina i els representants del sector agrari acorden amb Agroseguro l’agilitació en la tramitació de les indemnitzacions

El conseller d’Agricultura s’ha reunit amb l’entitat que gestiona les assegurances agràries i amb representants de AVA-ASAJA, La Unió Llauradora i Ramadera, ASAJA Alacant, UPA, COAG i la Federació de Cooperatives Agroalimentàries



Miguel Barrachina i les organitzacions agràries han demanat que es minimitzen els tràmits per a evitar retards burocràtics

El conseller d’Agricultura ha agraït “l’esforç de Agroseguro que a partir d’ara triplicarà el nombre de perits per a avaluar les 50.000 parcel·les inicialment afectades”

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha mantingut hui una reunió amb Agroseguro, entitat que gestiona les assegurances agràries, i els representants de les organitzacions agràries en la qual han acordat l’agilitació dels tràmits per a poder pagar com més prompte millor les indemnitzacions a tots els afectats per la DANA.

Durant la trobada amb Ignacio Machetti, president de Agroseguro, Sergio d’Andrés Osorio i Manuel González, director general i director territorial de Llevant de l’entitat, Miguel Barrachina i les organitzacions agràries han reclamat “agilitat i sensibilitat en els peritatges” i que es minimitzen els tràmits per a evitar retards burocràtics.

A la trobada han assistit el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, el president de la Federació de Cooperatives Agroalimentàries. Cirilo Arnandis, el president de ASAJA Alacant, José Vicente Andreu, el secretari general d’UPA, Ricardo Bayo, el secretari general de COAG, Luis Fernando García i la representant de La Va unir Llauradora i Ramadera, Laura Palacios.

Cal assenyalar que, a la província de València, treballaran en l’avaluació de danys més de 100 perits, amb l’objectiu de fer una estimació amb la major celeritat possible per a agilitzar el pagament de les indemnitzacions i dotar així de liquiditat als agricultors i ramaders afectats.

En aquest sentit, el Conseller d’Agricultura ha agraït “l’esforç de Agroseguro que, a partir d’ara, triplicarà el nombre de perits per a avaluar les 50.000 parcel·les inicialment afectades” i ha posat en valor l’esforç que s’està fent davant les dificultats d’accés a les parcel·les que està dificultant la valoració”.

Els representants de Agroseguro han transmés al sector que duran a terme el major esforç inversor per un sinistre d’aquest tipus, en el pagament d’indemnitzacions als agricultors.

Barrachina ha destacat que ha estat en contacte des del primer dia amb els representants de Agroseguro perquè “no es perdera ni un minut en l’avaluació, peritatge i pagament de les assegurances als afectats per la DANA. És primordial que cobren al més prompte possible per a poder fer front a les pèrdues i que, el més ràpid possible, puguen tornar a treballar en els seus camps i explotacions ramaderes”.