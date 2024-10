Benetússer comptarà amb un pla de mitjans que oferirà més transparència en la contractació de publicitat en mitjans de comunicació

L’empresa encarregada del pla de mitjans elaborarà una proposta independent de publicitat institucional en els mitjans de comunicació que cobrisca les necessitats de l’ajuntament.

L’Ajuntament de Benetússer comptarà amb un pla de mitjans independent que oferirà més transparència a la contractació de publicitat en els mitjans de comunicació.

L’empresa encarregada de l’elaboració d’aquest pla dissenyarà l’estratègia publicitara més convenient per a la publicitat institucional de l‘ajuntament atenent criteris merament tècnics afavorint la transparència en la contractació d’espais promocionals en premsa.

L’empresa que va resultar triada després de la licitació del contracte ja ha rebut l’encàrrec de realitzar la proposta per a gestionar la planificació publicitària institucional que començaria a ser efectiva a partir del pròxim mes de gener.

D’aquesta manera, l’agència especialitzada haurà de realitzar una proposta d’inversió per a maximitzar l’eficiència de la partida pressupostària dedicada a la publicitat institucional de l’Ajuntament de Benetússer, establida en 20.000 euros anuals, els pròxims dos anys.

“Estem davant un gran avanç en el nivell de transparència institucional que ens hem exigit per a la gestió de l’Ajuntament de Benetússer que és pràcticament inèdit en el nostre entorn. Que la contractació de publicitat vaja a estar recolzada per un criteri tècnic, especialitzat i sobretot independent reforça el nostre compromís per la responsabilitat amb els diners públics”, ha explicat l’alcaldessa Eva Sanz.