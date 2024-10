Benetússer organitza una assemblea de majors per a informar de les novetats en la programació de tallers

La regidoria de Persones Majors de l’Ajuntament de Benetússer va organitzar ahir una assemblea de majors per a informar de la programació de tallers per a aquest col·lectiu per al curs 2024-2025.

Més d’un centenar de persones es van donar cita en el Centre Cultural El Vaig moldre per a conéixer de primera mà les inscripcions que havien sigut aprovades, les novetats d’aquest curs i preguntar els seus dubtes.

L’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz i la regidora de Persones Majors Dolors Tarín van ser les encarregades de posar al dia a la ciutadania explicant els tràmits duts a terme per a la confecció de la nova oferta. Per a aquest curs, que s’iniciarà al novembre, es mantindrà la proposta d’anys anteriors amb tallers anuals de sevillanes, ioga, taitxí, gimnàstica de manteniment, memòria, balls de saló, informàtica i pintura. Els tallers són finançats per l’ajuntament de Benetússer. Els usuaris únicament han d’abonar 15 euros anuals per curs.

La proposta de la concejalia de Persones Majors per a enguany es millora amb altres activitats gratuïtes com a tallers multisensorials, classes magistrals, xarrades i conferències d’interés per a les persones majors en dates assenyalades com per exemple durant la Setmana del Major i un programa renovat de visites culturals a realitzar al llarg del curs.

En total són 800 places en els diferents propostes formatives. Xifres que segons l’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz demostren “l’interés d’aquest col·lectiu en la proposta que es realitza des de l’ajuntament per a contribuir benestar i a millorar la qualitat de vida de les persones majors de Benetússer l’ajuntament per a contribuir benestar i a millorar la qualitat de vida de les persones majors de Benetússer.