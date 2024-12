Benetússer posa en marxa una plataforma en línia per a informar sobre els vehicles sinistrats per la DANA

Municipis com Alfafar i Paiporta mostren interés a integrar-se en aquesta iniciativa.

L’Ajuntament de Benetússer ha desenvolupat una plataforma en línia destinada a informar la ciutadania sobre l’estat dels vehicles sinistrats durant la riuada del passat 29 d’octubre.

Aquesta ferramenta, accessible des de la web municipal www.benetusser.es, permet als usuaris consultar la ubicació actual dels seus vehicles i l’estat dels tràmits relacionats amb el Consorci de Compensació d’Assegurances.

A més, municipis veïns com Alfafar i Paiporta han expressat interés a incorporar les seues bases de dades en aquesta plataforma, facilitant així l’accés a les seues respectives comunitats.

Funcionalitats de la plataforma

La plataforma inclou:

Informació sobre la localització del vehicle.

Estat del procés d’indemnització amb el Consorci de Compensació d’Assegurances.

Segons l’última nota del Consorci, emesa el 20 de desembre, els vehicles declarats com a no recuperables i traslladats des dels dipòsits municipals als centres de tractament de residus seran indemnitzats amb el valor total, incloent-hi els residus. Aquesta aclaració resol una confusió entre els propietaris, que anteriorment reclamaven els residus per a la venda als desballestaments, fet que generava deduccions en les compensacions.

El Consorci assumirà ara la gestió integral d’aquests vehicles, cobrint-ne el valor complet en la indemnització i procedint a la descontaminació i destrucció. Aquest canvi agilitza l’extracció de vehicles acumulats, minimitzant riscos d’incendis i millorant la seguretat pública.

Avançaments en la gestió de vehicles sinistrats

Durant les últimes setmanes, l’Ajuntament ha prioritzat l’extracció de vehicles atrapats en garatges, aconseguint retirar-los quasi en la seua totalitat. Així mateix, s’han traslladat vehicles a dipòsits lluny d’àrees residencials per a evitar riscos d’incendi.

Actualment, es treballa per a desallotjar la campa provisional del poliesportiu, reduint els impactes a la zona urbana. L’alcaldessa, Eva Sanz, ha declarat:

“Continuem treballant per a donar resposta a les necessitats dels nostres veïns. Traure els vehicles del nostre municipi continua sent una prioritat i ho estem aconseguint amb recursos propis gestionats per l’Ajuntament.”

Aquesta plataforma, juntament amb els esforços de l’Ajuntament, reforça el compromís de Benetússer amb la seguretat i el benestar dels seus habitants després dels devastadors efectes de la DANA.