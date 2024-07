Benetússer presenta a un concurs internacional un projecte per a digitalitzar la història del municipi

El projecte Arrels Digitals pretén fomentar la investigació, la conservació de la memòria col·lectiva i l’aprenentatge sobre l’arrelament i l’evolució històrica de Benetússer.

L’ajuntament de Benetússer ha presentat el seu projecte Arrels Digitals a la convocatòria d’ajudes del programa Iberoamericà de Biblioteques Públiques, Iberbibliotecas.

La iniciativa del consistori pretén fomentar la investigació, la conservació de la memòria col·lectiva, l’aprenentatge sobre l’arrelament i l’evolució històrica en la localitat en diversos nivells: històric, etnogràfic, demogràfic i cultural.

Arrels Digitals és un projecte de la concejalia de Biblioteca de l’Ajuntament de Benetússer que consisteix en la creació d’una eina virtual intuïtiva i de fàcil maneig per a tot tipus d’usuari al qual podrà accedir qualsevol persona amb interés en la història de Benetússer.

Per a la creació d’aquesta plataforma digital es realitzarà una convocatòria oficial a la ciutadania perquè puguen posar a la disposició del projecte arxius fotogràfics i documentals que parlen de la història recent, tradicions i cultura del municipi de Benetússer.

La localitat va perdre durant la Guerra Civil tots els arxius històrics, l’arxiu municipal, el parroquial i el registre civil. Aquest projecte vol servir per tant com a agent de recuperació de patrimoni, potenciar l’arrelament i servir com a plataforma educativa que ensenye a les noves generacions com va ser el lloc on viuen.

Per a la regidora de Biblioteca de l’Ajuntament de Benetússer Engracia Arias el més destacat del projecte és la possibilitat que ofereix de “conservar el passat per a construir un futur millor”. A més, la regidora explica que la intenció és que no sols es convertisca en “una experiència individual exclusivament dels usuaris de la biblioteca, sinó que la idea és que arribe al màxim de públic possible”. Per a això s’organitzaran activitats paral·leles dirigides a públic en general i específic com a escolars, persones majors o migrants.

La convocatòria d’ajudes del programa Iberoamericà de Biblioteques Públiques, Iberbibliotecas compleix dotze anys de suport al desenvolupament de projectes bibliotecaris innovadors en tota Iberoamèrica, temps durant el qual ha entregat més de 2 milions de dòlars per a l’enfortiment de biblioteques públiques, comunitàries i populars de la regió. El projecte té un pressupost total de 23.000 euros.