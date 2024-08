Benifaió celebra unes festes d’èxit i solidaritat

Benifaió celebra unes festes plenes d’alegria i tradició amb una gran participació veïnal:

El Sopar Solidari contra el Càncer reuneix 700 persones en un esdeveniment benèfic:

Benifaió ha viscut uns dies plens d’alegria, tradició i un gran esperit solidari amb una excel·lent participació en tots els actes programats durant les festes 2024. El 13 d’agost es va celebrar el Sopar Solidari contra el Càncer, un dels esdeveniments més esperats, amb la presència de 700 veïns i veïnes que es van reunir al pati del col·legi Santa Bàrbara. Aquesta iniciativa, organitzada per la Junta Local contra el Càncer de Benifaió i liderada per l’alcaldessa Marta Ortiz, tenia com a objectiu recaptar fonsper a la Junta Provincial contra el Càncer de València. A més de gaudir d’un sopar de germanor, els participants van poder escoltar música en directe de la Rondalla de Benifaió, Vicen Rodríguez, el duo JAM i una discomòbil que va animar la vetlada.

La Nit de les Paelles atrau a una gran multitud: Al voltant de 60 paelles van ser cuinades en un esdeveniment gastronòmic multitudinari.

El 14 d’agost, la gastronomia va ser la protagonista amb la tradicional nit de les paelles. Al voltant de 60 paelles es van cuinar prop del col·legi Santa Bàrbara, en un esdeveniment organitzat pels Clavaris de la Divina Aurora 2024, que va comptar amb una nombrosa assistència de veïns i veïnes.

Homenatge a la Mare de Déu d’Agost i Santa Bàrbara: Moments emotius amb danses tradicionals i aniversaris especials dels Clavaris.

La jornada següent, el 15 d’agost, es va celebrar la festa religiosa en honor a la Mare de Déu d’Agost i Santa Bàrbara, on es van viure moments emotius amb el repartiment d’aigua de València a la Plaça Major, a càrrec dels Clavaris de la Divina Aurora de 1974 i 1999, que celebraven els seus 50 i 25 anys d’aniversari, respectivament. També, les Clavariesses de la Mare de Déu d’Agost 2024 van ser protagonistes de la seva celebració, i el Grup Benifaió en Dansa, juntament amb voluntaris, va oferir les danses tradicionals en honor a Santa Bàrbara.

Celebracions en honor a Sant Roc i Sant Gaietà: Els festerets asseguren la continuïtat de la tradició amb la seva dedicació.

Les festivitats van continuar amb la celebració de Sant Roc el 16 d’agost, organitzada pels festerets i festeretes de 2024, i es va donar la benvinguda als festerets de 2025, assegurant la continuïtat de la tradició. El 17 d’agost va ser el torn de la festivitat de Sant Gaietà, amb la participació de les clavariesses que van organitzar una jornada de devoció i celebració. Finalment, el 18 d’agost, les autoritats locals van visitar les instal·lacions de la Cooperativa de Benifaió, acompanyades pel president de COHOCA, Jesús Tortosa, i les festeres de Sant Isidre 2024, on es van entregar els premis dels concursos agrícoles. La jornada va concloure amb el Sopar de Festes 2024, que va reunir més de 1.000 persones, reafirmant el caràcter unit i festiu del municipi.

Setmana plena de celebracions i germanor a Benifaió: Les activitats de les festes han unit a tot el poble, consolidant-se com un dels moments més esperats de l’any per a veïns i visitants.