BIOPARC València: Oci amb Causa per a Protegir la Natura

BIOPARC València és un referent en “oci amb causa”, acostant la bellesa de la natura salvatge per a sensibilitzar sobre la seua protecció. Amb dissenys vanguardistes i hàbitats africans recreats fidelment, ofereix activitats gratuïtes per a totes les edats, com “Descobrint Àfrica” i la “Ruta de les alimentacions”. El parc fomenta la conservació i l’educació, destacant-se com un dels millors parcs de fauna del món.