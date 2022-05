L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, en col·laboració amb el Consell de Cultura Municipal, les dues comissions falleres i els festers de Sant Joan, ha organitzat una àmplia programació d’activitats amb motiu de la festivitat de Sant Joan.

El primer cap de setmana de juny ja es podrà gaudir dels primers esdeveniments, com per exemple del concert de la Societat Musical de Bonrepòs i Mirambell.

El dissabte dia 11 serà una jornada repleta d’activitats, entre elles la II Fira Nacional de Patinets Elèctrics, l’actuació de ball dels grups El Faldellí i La Roda, i l’espectacle de fi de curs del Cor dels Majors.

La tradicional Tomatà se celebrarà el dissabte 18. A les 10.30 hores del matí els més xicotets i xicotetes podran jugar als castells inflables, a partir de les 18.00 es repartiran les cadires i a les 21.30 hores es farà el repartiment de la tomata. A més, després del sopar l’orquestra Límit serà l’encarregada d’amenitzar la nit.

Les persones interessades a assistir a la Tomatà han d’inscriure’s prèviament, del 6 al 16 de juny, a l’ajuntament, i han d’abonar 1 euro.

L’Associació Cultura Macarella ha organitzat també diverses activitats culturals i lúdiques, com la presentació del llibre “Costera Amunt”, el XV passeig pel barranc del Palmar o l’observació de la desena lluna plena de primavera. A més, per a culminar el mes festiu, el dijous 23 cremarà la seua foguera de Sant Joan a les 23.45 hores.

La falla Sant Joan, farà la plantá de la seua foguera el divendres 24 a les 23.30 hores i, l’endemà, després de l’ofrena, procedirà a cremar-la. La festa continuarà amb una orquestra.

Per part seua, la Falla Bonrepòs i Mirambell plantarà la foguera el divendres i la cremarà el diumenge 26 a la nit, després d’una jornada festiva amb diverses activitats infantils i un menjar faller.

L’alcaldessa Raquel Ramiro ha mostrat la seua alegria per “tornar a poder realitzar, per fi, una de les festes més entranyables de la localitat, la de Sant Joan, i com a part d’ella la festa de la Tomatà, en la qual la convivència és la major protagonista”.

També ha destacat que els clavaris de Sant Joan “porten esperant aquest moment des del 2020, ja que, després de molt de temps sense festers, aqueix any van tornar a presentar-se per a celebrar les festes i a causa de la Covid no es van poder dur a terme”.

Des de l’Ajuntament s’anima a tots els veïns i veïnes a participar en les activitats programades, que poden consultar-se més detalladament en el cartell.

