Bravo defensa la mediació per a resoldre conflictes de manera eficaç i ràpida i contribuir a descongestionar els jutjats

La Generalitat ha posat en funcionament quatre SOM en les Seus Judicials d’Alacant, Elx, Castelló i València

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha indicat que “l’obertura d’aquest nou centre SOM a Castelló és una mostra més de l’aposta d’aquest Consell per la Mediació, un procediment per a resoldre conflictes que és una alternativa a la via judicial més ràpida i econòmica i que contribueix a descongestionar els jutjats”.

Així ho ha explicat la consellera en la visita aquest dimarts a les noves instal·lacions SOM (Servei d’orientació i Mediació) de Castelló. Un espai accessible i recognoscible per a tots els veïns i que compta amb despatxos per a l’orientació i les sessions de mediació.

La titular de Justícia ha assenyalat que “l’objectiu és acostar la mediació a la ciutadania i oferir assessorament i orientació sobre aquesta forma de resolució de conflictes” i ha afegit que els beneficis de la mediació són innegables “d’una banda, contribueixen a alleugerir la càrrega de treball dels jutjats i per una altra, permeten a la ciutadania una solució menys costosa i més ràpida per a resoldre les controvèrsies”.

Gabriela Bravo ha subratllat que “la Generalitat ha posat en funcionament quatre SOM en les Seus Judicials d’Alacant, Elx, Castelló i València” i ha subratllat que la Comunitat Valenciana “és l’autonomia que més aposta per la Mediació”.

Els procediments judicials derivats a mediació en els SOM de la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2021 van ser un total de 675. En el que portem de 2022, són un total de 597 derivacions. En concret, a Castelló, un total de 75, número que enguany ha augmentat fins a les 87 (41 corresponents a civil i 25 a social).

La mediació permet estalviar fins a un 78% els costos i redueix en més d’un 90% la duració del litigi. Les matèries que poden tractar-se amb aquest mètode són divorcis, impagaments de pensions alimentàries, d’hipoteques amb possibilitat de desnonament; divisions d’herències, comunitats de propietaris, exercici dels drets de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral o delicte de lesions.

La Comunitat Valenciana va aprovar en 2018 la Llei de Mediació, una mesura pionera ja que, en molts aspectes, supera a la normativa estatal. Aquesta llei ofereix una regulació integral dels procediments mediadors i garanteix a la ciutadania la qualitat i la confiança en els agents i entitats mediadors.

