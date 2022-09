La consellera defensa que es va actuar amb “eficàcia, professionalitat i criteri per a salvaguardar les vides de la població civil i el personal”

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha destacat la labor dels professionals dels serveis d’Emergències durant les labors d’extinció dels incendis de la Vall d’Ebo i Begís que, tal com ha indicat, “van anar d’especial virulència” i van arribar a estar, en alguns moments “fora de la capacitat d’extinció” a causa de les hores en les quals es van produir, condicions meteorològiques adverses i la seua localització en punts de difícil accés.

Així ho ha explicat aquest dijous la titular d’Interior en la seua compareixença, a petició pròpia, en la Diputació Permanent de les Corts. En ella ha destacat que durant el període comprés entre el 13 i el 21 d’agost “vam haver d’enfrontar-nos a quatre emergències simultànies, en les quals els pitjors enemics van ser la meteorologia i l’orografia”.

La consellera ha detallat que durant el Pont d’Agost, va caldre enfrontar-se a quatre emergències com els incendis de Calles, Vall d’Ebo, Les Useres i Begís dels quals dos d’ells ‒Vall d’Ebo i Begís‒ van ser especialment complexos per la seua virulència.

Bravo ha explicat que van ser “huit dies d’incendis d’extrema complexitat que, en alguns moments, es van situar fora de la nostra capacitat d’extinció a causa dels llocs de difícil accés on es van iniciar, les condicions climatològiques adverses, la simultaneïtat dels sinistres i les hores a les quals es van produir.

No obstant això, per a la consellera “es va actuar amb eficàcia, professionalitat i criteri per a salvaguardar, per aqueix ordre, vides ‒tant de la població civil com del personal que lluitava contra el foc‒ béns i patrimoni natural”.

“Amb aquestes prioritats perfectament definides es van prendre totes i cadascuna de les decisions en cada Lloc de Comandament Avançat, els professionals del qual són els que assumeixen la direcció i coordinació tàctica de la intervenció i anticipen i preveuen com evolucionarà la situació per a sol·licitar recursos”, ha subratllat la consellera Bravo durant la seua compareixença en Les Corts.

En aquest sentit, ha agraït la seua labor a tot el personal que va participar en l’extinció i també als alcaldes dels municipis afectats que van estar acostant el muscle des del primer moment.

Bravo, que ha relatat cronològicament l’evolució dels incendis, ha considerat que aquest estiu ha mostrat “la realitat de la situació d’emergència climàtica a la qual ens enfrontem perquè s’han produït situacions meteorològiques extremes que han batut tots els registres històrics” ha assegurat.

La consellera també ha mostrat el seu reconeixement a tot el personal que va participar en l’extinció i ha expressat “un agraïment especial als alcaldes dels municipis afectats que van estar acostant el muscle des del primer moment i als governs de Múrcia, Catalunya, Aragó i Castella-la Manxa, així com al Ministeri de Transició Ecològica, per l’ajuda brindada durant huit dies especialment difícils”.