Burjassot acull del 28 al 30 de novembre les seues I Jornades d’Educació

La Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Burjassot desenvoluparà del 28 al 30 de novembre les seues I Jornades d’Educació.

La Regidoria d’Educació de l‘Ajuntament de Burjassot, dirigida per Manuela Carrero, a través del Gabinet Psicopedagògic Municipal, desenvoluparà del 28 al 30 de novembre les seues I Jornades d’Educació, com a commemoració del Dia Internacional de Ciutat Educadora. Les ponències del 28 i 29 de novembre es duran a terme en l’Antic Mercat de Burjassot en horari de vesprada mentre que, la jornada del 30 de novembre serà en format digital.

La inscripció es pot realitzar de dues formes diferents en funció del col·lectiu de procedència: en cas que el treball docent tinga a veure amb l’educació pública, hauran d’accedir mitjançant l’enllaç que ha proporcionat el Cefire de Sagunt, ja que ells reconeixeran l’assistència a les jornades (QR negre del cartell que acompanya aquesta notícia). Per contra, si escau de qualsevol altre col·lectiu, bé siga Afa/Ampas, Associacions, Universitats, Centres Concertats… etc., la inscripció serà amb el QR taronja, també en el cartell.

La jornada del dilluns 28 de novembre començarà a les 17.00 hores amb la recollida d’acreditacions i, després d’aquesta, donarà inici la ponència de la vesprada impartida per César Bona, mestre d’Educació Primària que, pels seus múltiples projectes vinculats a la participació infantil, ha rebut el Premi Magister d’Honor per la Plataforma de l’Escola Pública, el Premi Crear-te del Ministeri de Cultura, en dues ocasions, pel seu estímul de la creativitat, així com també la Creu José de Calasanz, màxima distinció en l’educació aragonesa o el Premi Medi Ambient Aragó 2013. A més, va obtindre l’Esment d’Honor en el International Children Film Festival of l’Índia, per la pel·lícula de cinema mut “The importance of being an Applewhite”. César ha impartit conferències en diferents parts del món i ha publicat infinitat de llibres vinculats a l’educació actual.

Per a la jornada del dia 29 de novembre, que començarà també a les 17.00 hores amb la recollida d’acreditacions, Burjassot comptarà amb la participació de Xuxo Ruíz, mestre d’educació primària en una escola pública de Sevilla que fa ús de la màgia en els seus ensenyaments. És considerat un dels 50 Millors Mestres del Món, sent l’únic finalista espanyol (entre 42.000 mestres de 173 països) en el Premi Nobel d’Educació, el Global Teacher Prize 2018 (Fundació Varkey). Al febrer de 2016, la Conselleria d’Educació li va atorgar el Premi al Mèrit Educatiu al Millor Docent per la seua labor innovadora en l’Educació. Per la seua funció Solidària amb l’ONG Fundació Abracadabra, amb la qual ensenya a fer Màgia a xiquets hospitalitzats i afectats per càncer, va rebre l’any 2010 un World Guinness Rècord.

Després de la conferència de tots dos ponents, s’obrirà un espai de 19.00 a 20.00 h, per a compartir experiències docents inclusives en les quals mitjançant tallers simultanis alguns professors de diferents etapes escolars de centres educatius de Burjassot i diferents organismes, comptaran els projectes que duen a terme a les seues aules i centres.