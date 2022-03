Burjassot continua reprenent la seua normalitat i les seues activitats informatives enfocades a tota la ciutadania. Així, en l’última setmana del mes de març, Fem Salut Mental i l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) desenvoluparan diferents ponències, concretament els dies 29 i 31, respectivament.

Totes dues ponències s’emmarquen dins del Programa Municipal de Salut i compten amb la col·laboració de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Isabel Mª Mora.

La Casa de Cultura del municipi acollirà el dimarts 29 de març a les 17.30 hores el Taller d’hàbits saludables per a la salut mental, promogut per Fem Salut Mental, en el qual es realitzarà un repàs per les qüestions de la salut mental que afecten la persona en diferents etapes de la vida, per a acabar amb recomanacions d’hàbits saludables i prevenció.

En el cas de la ponència de la AECC es durà a terme el 31 de març, també a les 17.30 hores a la Casa de Cultura del municipi. Sota el títol Taller d’hàbits saludables de vida, l’activitat tindrà tres pilars fonamentals: hàbits de vida saludables, el canvi, més enllà de la força de voluntat i entorns saludables.

Totes dues ponències estan obertes a tota la ciutadania que podrà participar en les mateixes fins a completar l’aforament de la sala.

