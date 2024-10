Burjassot aprova el projecte per a l’execució de les obres de rehabilitació del “Barri Pintor Goya

L’Ajuntament de Burjassot, en Junta de Govern, ha aprovat el projecte per a l’execució de les obres de rehabilitació d’11 edificis i el desenvolupament de les actuacions de millora de l’entorn del “Barri Pintor Goya. Finques grogues”, situat enfront del camp de futbol de Les Palmeres.

Les obres s’emmarquen dins del programa d’ajudes PIREP 2022, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021-2026, finançat per la Unió Europea NextGenerationEU.

Les obres a realitzar, una vegada es duga a terme la licitació, que serà el pròxim pas a dur a terme després de l’aprovació del projecte, suposen la millora de la impermeabilització dels edificis, la instal·lació de plaques solars o el canvi de finestres, entre altres. A més, també es realitzarà la millora de l’entorn físic del barri; millora que suposarà la conversió en zona de vianants de la zona i que serà consensuada amb les veïnes i els veïns.

Amb l’aprovació del projecte bàsic i d’execució de les obres, “fem un pas més en la rehabilitació d’aquesta zona del municipi que, en poc temps, veurà canviada la seua fisonomia i millorada, d’una manera considerable, la condició de les seues vivendes i del seu entorn”, tal com ha assenyalat l’alcalde de Burjassot, Rafa García, qui també ha destacat que “veurem una transformació molt important del barri, comptant sempre amb l’opinió de les seues veïnes i veïns”.

Per a dur a terme l’obra, l’Ajuntament sol·licitava al juny de 2022, dins del programa d’ajudes PIREP 2022, les Ajudes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021-2026, en la convocatòria de 2022 i, la Direcció General d’Habitatge i Regeneració Urbana adjudicava al municipi una ajuda de 2.743.703,69€ que es destinaran a l’execució de les millores assenyalades.

A més, el Consistori aportarà un milió d’euros més per al desenvolupament de les millores pensant sempre que el cost per a les i els veïns afectats per les mateixes siga el mínim.