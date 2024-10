Burjassot celebra el Dia de les Escriptores i de les Biblioteques amb els diplomes a les persones més lectores i amb dues animacions lectores

Dilluns que ve 14 d’octubre, les Biblioteques Municipals de Burjassot commemoraran dues de les dates més importants de l’any per a aquest servei municipal: el Dia de les Escriptores i el Dia Internacional de les Biblioteques.

I ho faran amb dues animacions lectores i amb el lliurament dels diplomes a les persones més lectores de la Biblioteca d’Adults i de la Biblioteca Infantil.

A les 18.00 hores, la cita serà a la Biblioteca Infantil on començarà l‘animació lectora pensada per als menuts de la casa per a commemorar el Dia de les Escriptores; animació que arriba amb el títol “La tira d’escriptores” en un any en què aquest dia està dedicat a les autores que han mirat al món rural.

Burjassot s’adhereix amb aquesta animació a la iniciativa de la Biblioteca Nacional d’Espanya que, en col·laboració amb l’associació Clàssiques i Modernes i la Federació Espanyola de Dones Directives i Executives Professionals i Empresàries (FEDEPE), celebren la setena edició d’aquest dia reivindicant la labor i el llegat de les dones que han escrit al llarg de la història. En aquesta edició, el fil conductor és “La perifèria de la perifèria: dones que van mirar al món rural” i la comissària és l’escriptora Ana Iris Simón.

Totes i tots els participants es reuniran a la Biblioteca Municipal i, després d’una breu presentació de l’activitat, començaran a buscar llibres de diferents escriptores seguint les pistes que es trobaran per les prestatgeries; pistes en les quals també es parlarà de les creacions literàries de les escriptores i de coses curioses sobre els seus llibres. Amb tot el que es descobrisca, es crearà una tira amb un cordill i diferents papers amb informació escrita o dibuixos. En la tira de les escriptores quedaran les seues històries.

En la Biblioteca d’Adults, la cita serà a les 18.30 hores on, a més del Dia de les Escriptores se celebrarà també el Dia Internacional de les Biblioteques, amb dos actes. En primer lloc, hi haurà una la lectura i interpretació de textos seleccionats per la comissària d’aquesta edició, l’escriptora Ana Iris Simón, a càrrec de part de les components del Club de Lectura.

A continuació, es farà lliurament dels diplomes i els lots de llibres a les persones més lectores tant de la Biblioteca infantil com de la d’Adults; guardons que enguany han sigut per a José Baustista Hueso Jiménez, amb 88 préstecs a la Biblioteca d’Adults, i per a la usuària Simratnoor Singh Kaur que, amb mou anys ha realitzat 50 préstecs, superant els 39 que va fer l’any passat, a la Biblioteca Infantil.

Una vesprada molt especial per a tot l’equip de les Biblioteques Municipals i per a la Regidoria de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Javier Naharros.