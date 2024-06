Burjassot i la Universitat de València presenten el cicle de conferències “Història en Les Sitges de Burjassot”

L’Ajuntament de Burjassot i la Universitat de València iniciaran al juny una línia de col·laboració amb l’organització conjunta del I Cicle de Conferències ‘Història en les Sitges de Burjassot’.

El cicle tindrà com a eix temàtic La fam i l’abundància. Provisió i alimentació en perspectiva històrica i es celebra amb l’objectiu de commemorar el 450 aniversari de l’icònic monument. Totes les conferències tindran lloc en el Embarronat de Les Sitges.

Per a donar a conéixer no sols el cicle de conferències sinó també la resta d’activitats que es desenvoluparan conjuntament amb la Universitat, des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Javier Naharros, s’ha preparat una presentació, la qual tindrà lloc dilluns 3 de juny, a les 18.30 h, el Saló de Plens del Consistori.

Un acte que comptarà amb la presència de l’alcalde de Burjassot, Rafa García, i de Sergio Valero Gómez i Daniel Muñoz Navarro, coordinadors acadèmics de les conferències i professors del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UV.

En l’acte, es donaran a conéixer altres projectes que la UV desenvolupa a Burjassot, com el programa Nau Gran, cursos de ciència i tecnologia per a persones majors de 50 anys, als quals poden apuntarse els ciutadans i les ciutadanes de Burjassot, així com el programa Universitat-Societat.

El desenvolupament del cicle de conferències s’ha plasmat en la firma d’un acord de col·laboració entre totes dues entitats, el Consistori i la Universitat, a través del vicerectorat de Cultura i Societat, el qual té entre les seues funcions fomentar la presencia de la Universitat de València en la seua àrea d’influència com un mitjà de connexió amb les institucions i la societat locals, a través de diferents activitats universitàries, relacionades amb la formació, la investigació i la transferència de coneixement a la societat valenciana i a les entitats locals.

A través de quatre conferències, s’exploraran diferents aspectes relacionats amb l’alimentació –i la falta d’ella–, el proveïment urbà i la gestió dels queviures de primera necessitat en un ampli marc cronològic i espacial, que portarà a recórrer diferents moments i llocs essencials de les èpoques moderna i contemporània. La primera conferència tindrà lloc el dijous 13 de juny, a les 18.30 h, en l’Embarronat.

Amb esta nova col·laboració amb la Universitat de València, l’Ajuntament de Burjassot continua avançant i oferint a la seua ciutadania un cuidat programa cultural i històric, d’interés i vinculat al municipi. Tota la informació sobre el cicle de conferències pot consultar-se en la web elaborada des de la Universitat de València.

Esta activitat compta també amb la col·laboració de la Diputació de València i Caixa Popular.