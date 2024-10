Tindre experiència laboral o formació no formal però no tindre un títol que acredite les capacitats de la persona que desenvolupa aquest treball.

Aquesta situació pot donar-se fàcilment en aquelles persones que, a causa de la seua situació personal, porten anys exercint una professió però no van tindre l’oportunitat d’estudiar, de manera reglada, la mateixa.

Per a ajudar al fet que aquestes persones puguen obtindre el seu certificat de professionalitat o el títol d’FP, gràcies al treball realitzat al llarg de la seua vida laboral, des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Manuela Carrero, s’han programat dues xarrades informatives, els dies 14 i 25 d’octubre, en les quals es donarà tot l’assessorament possible perquè puguen accedir a les citades titulacions.

Totes dues jornades tindran lloc en el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado. En el cas de la jornada del dilluns 14 d’octubre serà a les 16.30 hores i la del divendres 25 d’octubre a les 11.00 hores. Per a participar en elles, és necessària la inscripció enviant un mail amb les dades personals a diazpintado@burjassot.es o bé telefonant al 96 364 04 25.

Aquestes jornades estan pensades per a totes aquelles persones que, complint amb uns requisits mínims, han arribat a desenvolupar la seua professió però no tenen una certificació oficial que ho reconega. En aquestes, s’informarà dels tràmits que han de realitzar i de la documentació a aportar per la seua trajectòria laboral perquè se li puguen reconéixer les competències professionals i s’indicarà també, en el cas que siga necessari, la formació complementària que necessiten per a tindre un títol d’FP o un certificat de professionalitat.