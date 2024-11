Burjassot s’adhereix a la celebració del Dia de la Ciutat Educadora, el dissabte 30 de novembre

Des de la Regidoria d’Educació, dirigida per Manuela Carrero, amb el treball del personal de l’àrea, el municipi s’adherirà a aquesta celebració posant a la disposició dels centres educatius i dels agents socials, els recursos que, des de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores s’han preparat, l’any 2024.

Enguany, el dia se celebra baix el lema La Ciutat Educadora com a laboratori d’aprenentatges, ciutadania i transformació social i, des de l’Associació, han elaborat tres vídeo-missatges per a enriquir la celebració d’aquest dia amb idees i perspectives inspiradores.

Vídeos protagonitzats per Tim Gill, especialista en infància, mobilitat i joc, Iaio Herrero, antropòloga, educadora social, professora i activista ecofeminista i Blanca Valdivia, sociòloga i membre del Col·lectiu Punt 6. A més, també es pot veure l’elaborat al costat de Philippe Meirieu en el que reflexiona sobre la importància de prioritzar l’educació, les cures i la col·laboració, subratllant la rellevància de treballar junts pel bé comú.Cada vídeo està disponible en la web de la jornada, on també es pot consultar el text de la Declaració elaborat per a l’edició d’enguany.