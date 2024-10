Burjassot se suma al dol oficial per les víctimes de la DANA i manté tancats els centres educatius

L’Ajuntament de Burjassot s’ha sumat al dol oficial declarat pel Govern, a causa de la tragèdia provocada per la DANA que s’ha acarnissat amb la província de València i que ha afectat també zones de Castella-la Manxa i d’Andalusia.

Els tres dies de dol oficial han començat hui dijous 31 d’octubre i s’estendran fins al dissabte 2 de novembre.

Les banderes oficials, en la façana del Consistori, onegen a mitja asta i l’agenda d’actes municipals s’ha suspés.

A conseqüència dels greus danys causats per la DANA en bona part de l’àrea metropolitana de València i, davant les alertes rebudes per part de Protecció Civil de la GVA, l’Ajuntament de Burjassot prenia la decisió, en la vesprada del passat dimarts 29 d’octubre, de suspendre les classes per al dimecres 30, una decisió que ha mantingut també per al dijous 31 d’octubre, a causa de la dificultat que existeix per a desplaçar-se en diferents zones i que afecta nombroses persones.

Durant la jornada d’ahir, l’alcalde de Burjassot, Rafa García, posava a la disposició de la Generalitat Valenciana i dels ajuntaments dels municipis afectats “els efectius de la Policia Local, la Brigada Municipal d’Obres, Protecció Civil i el personal municipal, així com les instal·lacions municipals que siguen necessàries i que puguen ajudar a pal·liar les devastadores conseqüències d’aquesta DANA”.

D’altra banda, després d’estar tancats per seguretat els dies 29 i 30 d’octubre, instal·lacions municipals com el Poliesportiu, els jardins i parcs de titularitat municipal i el Cementeri reobrin hui, dijous 31 d’octubre, amb els seus horaris habituals, mentre que les classes de les Escoles Esportives Municipals i dels Tallers de la Casa de Cultura reprenen la normalitat, a excepció d’uns certs casos aïllats, davant els quals els usuaris i usuàries afectats han rebut l’avís corresponent.