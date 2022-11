Problemes climatològics, augment dels costos de producció i atac de depredadors, entre les principals causes que han provocat aquesta situació

Conclou una campanya catastròfica per als apicultors de la Comunitat Valenciana amb un descens del 70% en la collita de mel

LA UNIÓ ha proposat a Conselleria d’Agricultura una ajuda per a compensar els danys de l’abellerol contra les abelles

LA UNIÓ Llauradora i Ramadera denuncia que els apicultors de la Comunitat Valenciana han finalitzat una campanya molt negativa a causa dels problemes climatològics, a l’augment dels costos de producció i als atacs d’un ocell migrador com l’abellerol, que tots units han provocat un minvament del 70% en la collita de mel.

La collita de mel de romer es va veure afectada per les intenses pluges de primavera, per la qual cosa molts apicultors no van poder realitzar cap tall d’aquesta mel monofloral tan demandada pel consumidor. La de mel de flor del taronger va anar una mica millor en comparació amb els últims anys, però la limitació d’assentaments en terrenys citrícoles just en l’època de floració de la flor del taronger redueix al fet que siguen pocs apicultors els afortunats per a traure mel de taronge

r. A l’estiu la situació no va millorar, ja que la calor extrema d’aquests mesos arrere va afectar la floració del timó, assecant les plantes, impedint la producció de nèctar i pol·len, imprescindibles per a la producció de mel.

Les altes temperatures i la falta de pluges van fer que la vegetació del camp s’assecara i hi haguera escassetat de pol·len i nèctar per a recol·lecció de les abelles. D’altra banda, a conseqüència de les elevades temperatures, les abelles no van eixir a pecorejar, per la qual cosa no van poder omplir les seues reserves d’aliment per a preparació de la tardor i posterior hivernada. Al no haver-hi recursos la reina para de criar i com a conseqüència baixa la població d’abelles. Si la població d’abelles és escassa s’afebleix el conjunt del rusc, hi ha menys abelles per a realitzar cadascuna de les tasques, ixen menys abelles a pecorejar, per la qual cosa cada vegada entra menys aliment al rusc, afeblint-la encara més fins que el rusc mor.

A les circumstàncies climatològiques cal sumar els augments dels costos de producció, sobretot del gasoil que és un input de vital importància en apicultura a causa de la transhumància amb el trasllat dels ruscos d’una floració a una altra, però també un primer viatge de reconeixement de la zona i la floració, trasllat de ruscos a diferents apiaris, desplaçaments per a la realització dels tractaments, manteniment i vigilància de la viabilitat dels ruscos, desplaçaments per tall de la mel, etc.

Però a part del combustible necessari per a transportar els ruscos també s’han vist incrementats els costos dels tractaments obligatoris contra la varroa en una quantitat que ronda entre 1 i 3,5 euros. De la mateixa manera la sequera i en conseqüència la falta de recursos naturals fa obligatori alimentar els ruscos amb suplements com el sucre, pense proteic i xarop líquid d’estimulació, totes elles matèries primeres que han incrementat de manera considerable els seus preus. Així mateix, els envasos que s’utilitzen per a emmagatzemar i comercialitzar la mel també s’han vist afectats per un fort increment enguany.

També cal destacar els atacs continus de vespes, que, al no trobar recursos en la naturalesa, ataquen als ruscos per a robar-los la font de proteïnes i glúcids necessaris per a sobreviure. I sobretot aquesta campanya ressaltar els atacs incessants davant la falta de recursos naturals per la sequera d’un ocell migrador com l’abellerol que han impedit que les abelles pogueren eixir del rusc a recol·lectar pol·len i nèctar.

És una espècie protegida que causa pèrdues a l’apicultura pel seu efecte depredador i dissuasiu. S’alimenta caçant insectes dels voltants de la seua zona de nidificació, especialment d’abelles, que captura al vol. Per aquest motiu LA UNIÓ ja ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura que establisca mesures de control per a controlar la població abans de la posta dels ous de l’abellerol en determinades zones d’assentaments apícoles per a evitar la implantació de nius o per canvi d’ubicació d’aquests. A més, proposa una ajuda directa als apicultors valencians que compense els danys ocasionats. Es tractaria d’una ajuda econòmica d’entre 10 i 15 euros per rusc per a aquells apicultors amb explotació inscrita en el REGA i registrada en la Comunitat Valenciana.