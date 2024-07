Campanya tractament aeri contra la mosca negra

El Consorci de la Ribera desenvolupa de forma conjunta amb els municipis de La Ribera un treball de col·laboració i coordinació de tractaments aeris anuals per a reduir al màxim la presència de la mosca negra.

Aquests tractaments s’han realitzat hui dimarts 2 de juliol de 2024.

Es tracta d’una actuació emmarcada en el servei de control de vectors (sobre tot mosquit tigre, mosquit comú i mosca negra) que desenvolupa el Consorci de la Ribera en un total de 39 municipis que estan adherits al mateix.

Els mosquits i la mosca negra no saben de termes municipals, és per això que un servei supramunicipal en pràcticament tots els municipis de La Ribera és fonamental per a controlar el màxim possible este tipus de plagues.

El tractament aeri s’ha realitzat hui amb helicòpter en un total de 15 punts de difícil accés del riu Xúquer que ens permetrà complementar el tractament habitual que es pot fer al riu mitjançant medis terrestres.

A diferència dels mosquits que crien en acumulacions d’aigua estancada o parada, la mosca negra pon els ous i desenvolupa les seues larves en cursos d’aigua corrent, i la zona d’aigua corrent més important de La Ribera és el riu Xúquer.

El producte emprat en estos tractaments aeris és el Bacillus Thuringiensis, per tant, un producte biològic, no químic i que no afecta en absolut ni a la qualitat de l’aigua ni a la flora o fauna del riu.

Donada la total seguretat ambiental i sanitària d’este producte els organismes responsables del riu i les autoritats ambientals autoritzen el seu ús en un lloc com el nostre riu Xúquer.

El president del Consorci de la Ribera, Josep Mur Díaz-Hellín; la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler; Amparo Giner Lorenzo, vicepresidenta de la Mancomunitat de la Ribera Baixa i Carmen Pérez Gaspar, presidenta del consell agrari de Sueca han estat presents a les actuacions aèries.

Amb estes actuacions per al control de la mosca negra junt amb totes les que s’estan realitzant des del Consorci de la Ribera per al control del mosquit tigre i mosquit comú pretenem que les afeccions a la ciutadania per aquests insectes siga la menor possible.