El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, es reunix amb l’alcalde del municipi de la Ribera Alta, Tomás Lloret, i el seu equip de govern

Mompó destaca “la fructífera col·laboració amb Càrcer per a millorar la vida de les seues veïnes i veïns”

Càrcer rebrà enguany 106.089 euros del Fons de Cooperació i la inversió del Pla Obert d’Inversions 2024-27 ascendix a 1.042.317,35 euros

València, Vicent Mompó, s’ha reunit amb l’alcalde de Càrcer, Tomás Lloret, per a atendre les demandes del municipi i conéixer els projectes duts a terme amb les inversions de la corporació provincial.

Lloret ha concretat que dedicaran la gran part del Pla Obert d’Inversions a realitzar una renovació integral del poliesportiu municipal per a convertir-lo en el punt neuràlgic del poble.

“L’objectiu és que la gent tinga en el poliesportiu un lloc on poder passar el temps lliure, porta uns anys abandonat i està en molt males condicions”, ha explicat l’alcalde.

Per això, ha detallat, “es millorarà tant la piscina gran com la infantil; reasfaltar i pintar les pistes de frontó i futbol sala; asfaltar els voltants del trinquet; instal·lar una nova pista de pàdel perquè ja hi ha una, però hi ha molta demanda; traslladar el parc de calistenia allí perquè hi ha un al poble, però està allunyat del poliesportiu; i fer un rocòdrom”.

D’altra banda, Mompó i Lloret han abordat el projecte de la variant Alcàntera de Xúquer, Cotes i Càrcer (CV-560), que està en fase d’estudi. La Diputació ha représ este projecte per a donar resposta a la casuística actual d’esta via, especialment pel trànsit de vehicles pesats que provoca situacions d’inseguretat i perillositat per als usuaris a causa del traçat de la carretera.

El president de la Diputació ha recalcat que “l’objectiu és donar un impuls definitiu a esta infraestructura, adaptant-lo a les noves exigències mediambientals i de seguretat, per a eliminar el trànsit pesat que diàriament creua els tres municipis”. A més, Mompó ha subratllat “la fructífera col·laboració que existeix entre Càrcer i la Diputació”. “En reunions com esta comprovem com s’avança per a millorar el municipi i sens dubte, continuarem treballant conjuntament en eixa línia”, ha assegurat.



Càrcer rebrà enguany 106.089 euros del Fons de Cooperació Municipal aprovat esta setmana, mentre que la inversió del Pla Obert d’Inversions 2024-27 ascendix a 1.042.317,35 euros.