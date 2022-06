El seu servei és essencial per a mantindre un poble ordenat, amb valors cívics i una perfecta harmonia amb les instal·lacions públiques, esdeveniments i l’entorn.

L’Ajuntament de Càrcer és perfectament conscient del paper important de Protecció Civil per a la seua societat local.

Per a facilitar el seu treball en tots els aspectes necessaris i amb la finalitat de millorar les seues possibilitats, el Consistori ha adquirit un nou vehicle per a aquest cos de voluntaris, per valor de 12.000 euros. Tot seriagrafiat amb els colors de Protecció Civil i els logos de l’Ajuntament.

Des de l’Alcaldia, Josep Botella, afirma que ha sigut una gran decisió per a millorar la seua labor: “La millora d’infraestructures i materials laborals per als serveis públics és sempre una qüestió d’interés per a aquest Ajuntament.

El cos de Protecció Civil no serà menys. Sabem de la importància de la seua funció i del seu treball dins del nostre poble i amb aquesta inversió augmentarem les seues possibilitats. Tot per un municipi millor”.

