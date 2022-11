Carlet acollirà el primer congrés provincial de delictes comesos sobre la dona

Un abans i un després. Això és el que suposarà en Carlet la celebració del primer congrés provincial de delictes comesos sobre la dona. Amb motiu del 25 de novembre, el dia internacional de la eliminació contra la violència de la dona, el municipi acull el 14 y el 15 de novembre este congrés al Teatre Giner.

Especialistes provinents de diversos sectors participaran en els debats i les conferencies. A més, diferents professionals d’institucions com l’oficina de víctimes dels jutjats de Carlet i la Casa de la Dona, entre altres, estaran oferint una tasca d’ajuda i conscienciació per a totes aquelles dones que pateixen violència de gènere, amb l’objectiu de recolzar-les. Però les xarrades no sols estan orientades a elles, també a tota la ciutadania així com als professionals que treballen amb elles.

El paper dels mitjans de comunicació a l’hora d’informar sobre la violència de gènere també serà rellevant, s’abordarà el seu tractament així com la rellevància que té la premsa amb el seu llenguatge.

Al congres també es tractarà la violència sobre la infància, relacionada en moltes vegades amb la violència sobre la dona.

Qualsevol persona interessada podrà assistir després de registrar-se al web de l’Ajuntament de Carlet, encara que l’entrada es totalment lliure.