El municipi de Carlet ha aconseguit que la Generalitat Valenciana desbloquege l’ampliació del seu espai industrial

Gràcies a la insistència del govern local, hem aconseguit que la Generalitat Valenciana solucione el problema que impedia a Carlet desenvolupar tot el sòl industrial previst en el seu Pla General.

Este problema es va fer evident amb la modificació puntual número 8 del Pla General, relativa als polígons industrials ‘Cooperativa’ i ‘Massalet’.

En aquell moment, la Conselleria va emetre un informe que indicava que Carlet havia arribat a l’Índex Màxim d’Ocupació de Sòl. Per a activitats econòmiques (IMOSE) i no podia ampliar l’espai dedicat al desenrotllament industrial.

Es donava la situació que hi havia empreses que volien instal·lar-se als sectors Piscina i Fornals de Carlet. En zones qualificades pel nostre Pla General com a urbanitzables industrials, i la Generalitat Valenciana, per la seua interpretació capciosa, ho estava impedint.

Davant esta situació que impossibilitava la implantació de noves empreses a Carlet. L’actual equip de govern requerí una consulta a la Conselleria per tal de resoldre esta situació.

Després de diverses reunions, s’ha aconseguit revertir esta situació i la Generalitat Valenciana ha comunicat a l’Ajuntament de Carlet. Que els sectors inclosos en el Pla General vigent poden desenvolupar-se sense tindre afectació de la limitació prevista.

A més, la situació territorial i econòmica de Carlet ha estat reconeguda per l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) com un node econòmic estratègic, la qual cosa permetria augmentar la superfície de sòl d’ús industrial sense cap tipus d’impediment normatiu, si en el futur tinguérem necessitat.

“Amb esta resolució, Carlet pot mirar cap al futur amb optimisme, sabent que tenim la capacitat de desenvolupar el sòl industrial necessari per al creixement econòmic i la creació de llocs de treball. A Carlet, per la seua ubicació geogràfica, que resulta molt atractiva per a la instal·lació de les empreses, hem de fer tots els esforços possibles per a aconseguir la implantació de noves empreses a la nostra ciutat. D’esta manera donem compliment a una de les nostres promeses electorals”, ha declarat Laura Sáez, alcaldessa de Carlet.