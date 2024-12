Carlet aprova un pressupost de 16’5 milions d’euros

El Ple de l’Ajuntament de Carlet aprovà dijous passat el pressupost per a 2025 que ascendix a 16.569.789’83 euros, amb un increment de 2.675.203’27 € respecte al de 2024, el que suposa un augment del 19’25 %.

Els comptes municipals han sigut aprovats amb els vots a favor del Partit Popular, Vox i PSOE i amb l’abstenció de Compromís. Un pressupost que ha vist llum verda sense cap vot en contra.

El pressupost aborda les necessitats immediates i també establix unes bases per a un creixement en el futur i una gestió fiscal responsable. Els comptes estan dissenyats per a atendre les demandes i necessitats dels ciutadans, així com per a promoure el desenrotllament sostenible i enfortir els serveis essencials.

En quant al capítol II de gastos corrents, s’ha incrementat en un 16’5 % respecte al pressupost de 2024. En este capítol s’aglutinen les operacions diàries i el manteniment dels serveis municipals essencials garantint la qualitat de les prestacions a la ciutadania. S’inclouen els costos operatius per a mantindré i millorar les infraestructures, així com l’adquisició de bens i serveis necessaris per al desenvolupament de les iniciatives dels distints departaments municipals.

S’ha apostat per reforçar partides relacionades amb els gastos relacionats amb la cultura i les festes com el centenari del pasdoble Amparito Roca i l’increment de la partida destinada a la Fira de la Coca Saginosa.

També es recull un increment en despeses corrents pel servei de recollida de residus i transport a la planta, objecte d’una nova licitació així com els gestos de la gestió de la taxa que finança el servei.

Altra àrea en la qual s’incrementa la inversió és la destinada al SAD dependència, davant la constatació d’una major demanda d’usuaris.

També s’incrementen els crèdits per a fer front a renovacions contractuals de prestacions de servicis com el programa de gestió electrònica d’expedients i custòdia documental i de redacció d’estudis i projectes tècnics, entre altres.

Pel que fa al capítol d’inversions, s’han consignat 2.109.636’24 €, dels quals 73.000 € es financen amb recursos propis i la resta es finançaran amb el Pla Obert d’Inversions 2024-2027 de la Diputació de València.

Les inversions més destacades són la instal·lació de nous jocs infantils als parcs de la ciutat, renovació dels vestuaris del pavelló del Poliesportiu, la reurbanització i sanejament de places i la rehabilitació de la primera planta de la Casa de la Cultura.

L’alcaldessa de Carlet, Laura Sáez, ha explicat que el pressupost municipal de 2025 no puja impostos, escolta les necessitats dels carletins i carletines i aborda els interessos dels nostres ciutadans i redundaran en un millor benestar de tots. També ha indicat: “És important que en estos moments, els grups polítics hem deixat la polarització a un costat i hem anteposat l’interés general davant de tot.’

Així mateix, l’alcaldessa ha manifestat que el pressupost 2025 no s’ha vist afectat pel gastos als qual s’haurà de fer front pels danys de la DANA. Al mateix plenari es va aprovar per unanimitat una modificació de crèdit amb una tramitació singular i abreujada per a afrontar amb caràcter immediat per a poder realitzar pagaments relatius a gastos d’emergència a fi de reposar servicis públics essencials i no perjudicar els proveïdors amb possibles retards en el pagament de factures per les conseqüències d’este greu esdeveniment climàtic que hem patit.