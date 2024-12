Carlet Dona la Cara: un compromís ferm amb la igualtat i contra la violència de gènere

Carlet reafirma el seu compromís amb la igualtat i la lluita contra la violència de gènere a través de la iniciativa Carlet Dona la Cara

Este projecte visibilitza la necessitat d’una societat lliure de violència, promovent valors de respecte i seguretat per a tots els veïns i veïnes.

Gràcies a la implicació de les persones participants, Carlet es posiciona com una ciutat que aposta per la igualtat i la col·laboració ciutadana per a erradicar esta xacra social. Este esforç col·lectiu reforça la construcció d’una societat més justa i igualitària.

Amb accions com esta, Carlet avança cap a un futur on la convivència pacífica i el respecte siguen pilars fonamentals de la comunitat. Un exemple de com la unió ciutadana pot generar canvis reals i significatius.