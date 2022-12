Carlet, com és habitual per estes dates, ha tingut la seua tradicional encesa dels llums de l’arbre de Nadal que s’ha instal·lat enfront de l’edifici de l’Ajuntament. Aquest suposa el tret de sortida dels nadals, en un acte que han gaudit grans i menuts, en un any en què per fi no hi ha restriccions i, segons Lola Navarro, per fi es pot veure els somriures de les persones assistents.

Un arbre gegantí que representa l’esforç i la grandesa del poble carletí. L’acte de l’encesa de les seues llums vingué acompanyat, com és habitual, per les xiquetes i xiquets del cor del col·legi Sant Bernat, els qui interpretaren diverses nadales. Un cor que també resulta representatiu en estos actes, doncs hi actua des de fa molts anys

L’alcaldessa recalcà en la seua presentació que són les xiquetes i els xiquets els vertaders protagonistes d’este dia tan representatiu al que han assistit acompanyats dels seus familiars.

Lola Navarro, així mateix, aprofita per llançar un missatge de felicitat per a totes i tots, en una època tan emotiva com és el nadal i en una època en la qual podem gaudir plenament estes festes amb la companyia de qui més estimem.

Un dia especial on la ciutadania carletina, grans i menuts, donaren la benvinguda a les festes nadalenques amb il·lusió i alegria.