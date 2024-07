Carlet inicia la rehabilitació de l’històric Teatre El Siglo

Les obres, que s’han posat hui en marxa, recuperaran un espai cultural emblemàtic de la ciutat

L’Ajuntament de Carlet ha començat hui, dilluns 15 de juliol, les esperades obres de rehabilitació del Teatre El Segle, un edifici històric i un símbol cultural de la ciutat.

Esta intervenció, que busca restaurar i revitalitzar un espai significatiu de la història local, significa un avanç important per al desenvolupament cultural de Carlet.

El Teatre El Siglo, construït a la fi del segle XIX, és un Bé de Rellevància Local i figura en el Catàleg de Béns i Espais Protegits de Carlet amb un grau de protecció integral. Este espai cultural ha sigut testimoni de nombroses activitats artístiques al llarg dels anys, convertint-se en un pilar del patrimoni de la ciutat.

Les obres de rehabilitació no sols busquen restaurar el teatre a la seua antiga esplendor, sinó també posar en valor el seu entorn i assegurar que este espai continue sent un centre vital per a la cultura i l’art a Carlet. A més, s’inclouran millores estructurals i d’accessibilitat, així com la incorporació de tecnologies modernes que permeten una major versatilitat en el seu ús futur.

L’estat actual de l’edifici ha portat a l’Ajuntament a emprendre esta necessària rehabilitació. El projecte té un pressupost total de 4.185.000 euros, més de la meitat de les quals seran finançades per la Generalitat Valenciana.

El termini d’execució de les obres és de 16 mesos.

“Des de l’Ajuntament de Carlet pretenem, al mateix temps que es recupera un edifici d’especial valor històric, artístic, monumental i sentimental, diversificar l’oferta cultural de la ciutat,” ha declarat Laura Sáez, alcaldessa de Carlet. “Este projecte no sols protegix el nostre patrimoni, sinó que també impulsa el desenvolupament cultural de Carlet, preservant un espai on la comunitat pot reunir-se, disfrutar i celebrar la seua rica herència cultural.”

La posada en marxa d’estes obres és un pas significatiu per a Carlet, prometent un futur en el qual el Teatre El Segle torne a ser un lloc de trobada i celebració per a tota la ciutadania.