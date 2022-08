Carlet inaugura les seues festes, després de dos anys, amb la subhasta de les llotges de la plaça major, des d’on els afortunats que aconseguiren un podran gaudir dels concerts i espectacles amb les millors vistes.

La tradicional subhasta es va dur a terme al Saló Giner, on s’oferien 38 llotges a un preu base de 450, encara que les puges se situaren al voltant dels 1.800 euros. La llotja més cara, la 12, es quedà en un preu de 2.050 euros, mentre que la més barata no passà dels 600. Tant l’alcaldessa com el regidor de festes es mostraren contents de poder celebrar este acte per primera vegada des de l’inici de la pandèmia.

Les festeres d’enguany, que es presentaren per a 2020 i han hagut d’esperar, també estaven emocionades de poder tornar a gaudir de les festes del seu poble i d’haver pogut celebrar la subhasta de manera tan satisfactòria.

Unes festes de Carlet que, després de dos anys d’espera, de segur es viuen amb més ganes i emoció que mai.