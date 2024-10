Carlos Garcia de Dexcaro & Ossadía de Dènia, guanyador del concurs gastronòmic d’arrossos de Cullera ‘Joves Talents’

L’ha aconseguit amb un arròs sec de colomí, múrgoles, mantega fumada i oli de julivert, amb l’arròs fumat prèviament amb fusta de taronger

El concurs ha conclòs la II Biennal Mundial de l’Arròs de Cullera

l Concurs Gastronòmic d’Arrossos de Cullera ‘Joves Talents’ ja té guanyador: Carlos Garcia del restaurant Dexcaro & Ossadía de Dènia. El xef, va conseguir convéncer al jurat en aquest certamen emmarcat en la II Biennal Mundial de l’Arròs de Cullera, ha triomfat amb la seua cuina característica que part del producte valencià com a protagonista i diferents propostes de tot el món.

El plat amb el qual ha guanyat ha sigut un arròs sec de colomí, múrgoles, mantega fumada i oli de julivert. El mateix Carlos Garcia ha descrit que «la part important ha sigut l’arròs que prèviament hem fumat durant una hora perquè agafara eixe sabor de llenya de la fusta del taronger».

El segon premi ha sigut per a Jorge Lengua, del Restaurant Llavor situat a Orpesa. Ell mateix descriu el seu treball com «la nova cuina de Castelló intentant elaborar plats amb productes poc coneguts». La seua proposta en el concurs ha sigut un arròs cremós elaborat amb caldo de crancs i galeres, mantega de pi i níscaros.

El jurat ha confirmat que ha sigut una deliberació complicada per la qualitat de les joves promeses. A més de Carlos Garcia i Jorge Lengua, han estat participant Raul López, Javier Ríos, Arturo Roig, Andrés Rengel, Mohamed Eljauhari, Paula Nacher i Juanjo Figueres.

De fet, en paraules del director de la II Biennal, Santos Ruiz, «només veient la plantilla de finalistes que teníem en el concurs sabíem que anàvem a veure un bon nivell, però la veritat que els plats ens han sorprés per la gran capacitat de combinació entre creativitat, tradició i sabor, i perquè tots ells respiraven temporada i amor al territori».

D’altra banda, l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, qui ha fet lliurament dels guardons juntament amb la regidora de Turisme, Débora Marí, i el president del Club de Producte ‘Artesans de l’Arròs’, José Palacios, ha ressaltat la capacitat dels joves per a sorprendre i dotar de valor i excel·lència la seua cuina.

Major també ha insistit en la labor dels joves xefs perquè «si tot el que fem no té una continuïtat en el futur, de res servirà tota la tasca per a posar en valor la gastronomia de l’arròs com fem a Cullera», i ja ha anunciat que «a partir de demà Cullera ja prepara la III edició de la Biennal que celebrarem en el 2026».

Els premis

El primer premi està valorat en 1.000 € i amb l’oportunitat d’acompanyar l’Ajuntament de Cullera i ‘Artesans de l’Arròs’ a totes les fires i esdeveniments gastronòmics en els quals participen, el primer d’ells serà Madrid Fusió. Mentre que el segon premi té una dotació econòmica de 500€.

El jurat

El jurat d’aquesta edició estava conformat per Paco González, crític gastronòmic; Toni Llorens, formador de sala; Juanjo Sellés, gurmet; Xavi Meroño, cuiner a Londres; i Juan Ramos, cap de cuina en Llisa Negra.