Carlos Mazón confirma la troballa de cossos sense vida en les zones inundades per la DANA

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha confirmat la localització de diversos cossos sense vida en les zones més afectades per les inundacions, conseqüència de la DANA que ha castigat intensament la Comunitat Valenciana amb fortes trombes d’aigua, tempestes elèctriques i raches de vent.

En la seua compareixença des del Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat a l’Eliana, Mazón va assenyalar que s’han trobat víctimes mortals, però va decidir no donar més detalls per respecte a les famílies.

La situació, agreujada per la reactivació de la DANA, ha deixat al menys 70 morts en la provincia de valència, nombrosos danys materials per quantificar i diverses persones desaparegudes, incloent-hi un agent de la Guàrdia Civil, la seua parella i un camioner. Davant l’emergència, l’Ajuntament de València ha suspès les classes en els col·legis, les activitats esportives a l’aire lliure i en instal·lacions municipals. Així mateix, s’han habilitat places d’allotjament al refugi de Benimaclet i al Centre d’Emergències Socials del carrer Santa Cruz de Tenerife per atendre les persones sense llar.