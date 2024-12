Carlos Mazón destaca l’avanç de l’Estació Central d’Alacant i l’Inici del servei especial de TRAM per a Cap d’Any

Carlos Mazón ha assenyalat que des de la Generalitat s’està treballant perquè la futura Estació Central d’Alacant siga una realitat com més prompte millor.

El cap del Consell ha visitat els treballs per a la construcció de l’aparcament provisional a les instal·lacions d’Adif, acompanyat pel conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus; el president de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez, i l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala.

L’aparcament, amb capacitat per a 250 places, estarà operatiu a l’estiu de 2025. Ja s’han executat un nou accés i el tancament del recinte, juntament amb treballs previs com peritatges, auscultacions d’edificis i senyalització d’itineraris. Actualment, s’estan desenvolupant obres després del desmantellament de vies en desús cedides per Adif, incloent estudis i preparatius per al projecte principal. En 2025 es retiraran serveis afectats al túnel de l’avinguda Salamanca i començaran les excavacions.

Mazón ha manifestat que l’Estació Central serà “una de les més avançades i interconnectades del territori nacional” i ha anunciat també que, per primera vegada, el TRAM d’Alacant comptarà amb un servei especial per a la nit de Cap d’Any.

El president ha animat la ciutadania i els visitants a aprofitar el servei especial del TRAM durant la nit de Cap d’Any, posant en valor la millora contínua del transport públic a la Comunitat amb l’ampliació de freqüències i connexions. A més, ha destacat la intenció de la Generalitat de consolidar este servei especial de forma permanent, seguint l’exemple de Metrovalència.