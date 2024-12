Carlos Mazón fa valdre les iniciatives solidàries per a repartir joguets i il·lusió als xiquets per Nadal

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha fet valdre les iniciatives solidàries per a repartir joguets i il·lusió als xiquets amb motiu de Nadal després de visitar ahir a la vesprada els centres de menors de Torrent

S’han entregat joguets donats per la Fundació Conciénciate, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Elx i la Plataforma d’Empreses Solidàries de la província d’Alacant.

Carlos Mazón ha agraït esta acció solidària per a la recollida de joguets per a centres de menors afectats per les riuades, subratllant el paper del voluntariat social i el suport de la resta de províncies de la Comunitat i tota Espanya perquè “cap xiquet es quede sense joguets en estes festes i visquen la màgia de Nadal”. A més, ha apel·lat a la unió, solidaritat i fraternitat per a atendre les necessitats de les persones que més ho necessiten, especialment en estes dates.

Mazón ha assenyalat també la importància del joguet per a fomentar la imaginació, la creativitat i l’aprenentatge entre la infància i per a omplir les cases de felicitat i diversió.

Prèviament, el cap del Consell va rebre en el Palau, juntament amb la vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat, i Vivenda, Susana Camarero, l’alcalde d’Elx, Pablo Ruz, l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, i el president de la Fundació Conciénciate, Gorka Chazarra, el comboi de joguets donats per la Fundació Conciénciate, que posteriorment van ser repartits en cinc centres de menors de Torrent.

Aquestes accions de solidaritat són una mostra clara de la importància de la cooperació entre administracions i entitats per a ajudar a aquells que més ho necessiten durant aquestes festes nadalenques.

4o mini