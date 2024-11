Carlos Mazón i el ministre Ángel Víctor Torres revisen els treballs als municipis afectats per la DANA

Carlos Mazón, ha participat en una reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (CECOPI)

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha participat en una reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (CECOPI) al costat del ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, per a avaluar l’evolució dels treballs de recuperació als municipis afectats per les greus inundacions causades per la DANA.

Durant la trobada, s’han revisat les accions d’emergència i les mesures de suport a les poblacions afectades, així com la coordinació amb els diferents cossos de seguretat i emergències. Mazón ha subratllat la importància de garantir el suport a tots els veïns i ajuntaments en aquests moments crítics, destacant la col·laboració amb l’Administració central.