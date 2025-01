Carlos Mazón insta el Govern a “agilitzar la tramitació d’expedients i pagaments del Consorci d’Assegurances a l’hostaleria”

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha instat el Govern a “agilitzar la tramitació d’expedients i pagaments del Consorci d’Assegurances”

Després de la reunió que ha mantingut amb representants de la Confederació Empresarial d’Hostaleria d’Espanya i de la Federació Empresarial d’Hostaleria de València.

En la jornada, en la que també ha assistit el vicepresident segon i conseller per a la Recuperació Econòmica i Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, i la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, Carlos Mazón ha traslladat el suport de la Generalitat al sector de l’hostaleria, al qual ha qualificat “de primordial” per a la reconstrucció social i econòmica del territori valencià.

Mazón ha lamentat el “bloqueig” en les indemnitzacions a les empreses hostaleres per part del Consorci, entre altres damnificats, perquè “continuen arribant amb comptagotes” i ha reclamat “més mitjans per a recuperar l’activitat econòmica i el manteniment de l’ocupació”.

El Govern valencià critica la falta de suport de l’Executiu, assenyalant que el retard en les indemnitzacions impedix a les empreses reactivar la seua activitat.

En contrast, destaca les mesures implementades per la Generalitat, que ha mobilitzat recursos per a la reconstrucció, incloent ajudes directes, un paquet de 100 milions d’euros per a l’ocupació i 350 milions en liquiditat a cost zero. A més, demana l’exoneració fiscal per als afectats, en oposició a la política fiscal del Govern central.