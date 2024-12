Carlos Mazón: “Ja hem abonat l’ajuda de 3.000 euros a més de 13.300 autònoms de les zones afectades per les riuades”

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que més de 13.300 autònoms sense treballadors han rebut ja l’ajuda directa de 3.000 euros destinada a pal·liar els efectes de les inundacions del passat 29 d’octubre.

En aquesta primera fase, s’ha fet efectiu un total de prop de 40 milions d’euros a través de Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

Un compromís resolt en temps rècord

Mazón ha destacat que aquestes ajudes s’han gestionat “sense burocràcia, de manera ràpida i eficaç”, permetent que els afectats hagen rebut el suport abans de Nadal. Prop del 90 % dels autònoms sense treballadors de les zones zero més afectades —incloent municipis com Beniparrell, Catarroja, Sedaví i Algemesí— ja han estat beneficiats per aquesta línia d’ajudes.

“Era de justícia oferir un baló d’oxigen a aquest col·lectiu per a recuperar la normalitat com més prompte millor”, ha afirmat el president, recordant la importància econòmica i social dels autònoms a la Comunitat Valenciana.

Obertura de nou termini en gener

Per a aquells que encara no han pogut accedir-hi, Mazón ha anunciat que el termini per sol·licitar les ajudes es reobrirà en gener. Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajudes similars d’administracions públiques o organismes privats.

El pressupost total assignat a aquesta línia és de 90 milions d’euros i s’hi han pogut acollir:

Autònoms sense treballadors afectats per les riuades.

Persones autònomes que formen part de comunitats de béns o entitats sense personalitat jurídica.

Requisits mínims i gestió simplificada

Els beneficiaris han hagut de complir requisits mínims com:

Estar donats d’alta com a treballadors autònoms en la Seguretat Social o una mutualitat.

Tindre el lloc de treball en municipis afectats per les riuades.

No comptar amb treballadors per compte d’altri.

Gràcies a la gestió simplificada, només s’ha necessitat presentar un formulari amb les dades i una declaració responsable, fet que ha agilitzat el procés.

Amb aquesta acció, la Generalitat reafirma el seu compromís per recolzar els autònoms i dinamitzar l’economia de les zones afectades per les riuades.