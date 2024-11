Castellar-l’Oliveral recupera la normalitat amb e funcionament dels servicis

Castellar-l’Oliveral recupera la normalitat amb la tornada del mercat municipal, el funcionament dels servicis i el retorn de les classes

L’alcaldessa pedània, Sol Verdeguer, agraeix “de cor l’ajuda dels voluntaris i l’esforç de tot el veïnat afectat i dels servicis municipals per tal que els carrers de Castellar-l’Oliveral comencen a recuperar la normalitat”

Verdeguer destaca que “a Castellar-l’Oliveral, tot i que ja veiem la llum després de dies de molta faena, seguim pendents d’ajudar en allò que necessiten els pobles germans de l’àrea metropolitana de València afectats per la DANA”

El mercat extraordinari es tornarà a montar este divendres als carrers de l’Escultor Siurana i al carrer de l’Aurora

A més, al Forn d’Alcedo han començat a obrir els primers comerços i cafeteries recuperats després del pas de la riuada

Castellar-l’Oliveral és la primera de les tres pedanies de la ciutat de València afectades per la riuada del passat 29 d’octubre a recuperar la normalitat, amb la majoria de comerços ja funcionant, amb la reobertura de pràcticament la totalitat dels centres escolars, encara que es continua treballant en la reobertura del Centre d’Educació Especial, i amb les connexions de les línies de l’EMT funcionant de manera regular.

El veïnat de la pedania, segons ha valorat l’alcaldessa pedània de Castellar-l’Oliveral, Sol Verdeguer, “ha fet un treball immens per recuperar les seues cases i els seus comerços i des de l’Ajuntament de València hem col·laborat estretament amb ells, juntament amb els voluntaris, perquè hui per fi, malgrat que encara ens queda treball pendent, puguem dir que Castellar-l´Oliveral estiga ja molt a prop de recuperar una certa normalitat, perquè no podem oblidar la tràgica situació que es continua vivint als carrers dels nostres pobles germans de l’Horta Sud”.

“Com a alcaldessa pedània vull mostrar també l’agraïment de tot Castellar-l’Oliveral per l’enorme esforç realitzat per tots els servicis municipals de València. Hi ha hagut una implicació màxima de tots ells. Des de neteja, clavegueram, descentralització, recursos tècnics, bombers, policia local, jardins, participació ciutadana, educació, EMT, servicis socials etc. Hem tingut en tot moment una implicació absoluta de l’Ajuntament de València”.

“Hui dia, continuen treballant en reforços d’equips de neteja, del cicle integral de l’aigua, i tenim una oficina permanent oberta per a ajudar els veïns i veïnes afectades en la tramitació de les ajudes de totes les administracions”, ha prosseguit Sol Verdeguer. Igualment, ha recordat que l’Ajuntament de València es farà càrrec del peritatge de les vivendes afectades que no disposen d’assegurança”.

Igualment, ha informat que “80 voluntaris han treballat en l’atenció porta a porta”, que ha cobert les necessitats bàsiques de les persones més vulnerables, intensificant esta assistència a la població de les alqueries de Castellar-l’Oliveral. A més, l’Ajuntament té previst habilitar un centre auxiliar de servicis socials que permeta l’acostament per atendre les necessitats socials de les persones afectades per la dana en les pedanies de la Torre, Castellar-l’Oliveral i el Forn d’Alcedo”. A més, el mercat extraordinari es tornarà a muntar este divendres als carrers de l’Escultor Siurana i al carrer de l’Aurora.

El Forn d’Alcedo recupera comerços

A més, al Forn d’Alcedo han començat a obrir els primers comerços i cafeteries recuperats després del pas de la riuada. Este matí de dimecres han reobert les portes la carnisseria, la farmàcia, un ultramarí i un parell de cafeteries.