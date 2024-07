El president de la corporació provincial, Vicent Mompó, es reunix amb l’alcalde del municipi de la Ribera Alta, Vicente José Escuder, per a analitzar els projectes que durà a terme amb la inversió de la Diputació

Catadau rebrà del Pla d’Inversions 350.000 euros més en esta legislatura que en l’anterior

Catadau dedicarà part del Pla Obert d’Inversions a executar la Ronda Sud per a descongestionar el trànsit i vertebrar el municipi, i un parc juvenil. Així ho ha destacat l’alcalde del municipi, Vicente José Escuder, després de reunir-se amb el president de la Diputació de València, Vicent Mompó. Una reunió a la qual també ha assistit la regidora de Cultura, Festes, Comerç Local, Sanitat i Benestar Social, María Oreto Miquel.

Concretament, Catadau rebrà 1.280.000 euros del Pla Obert 23/27, 350.000 euros més que en la legislatura anterior. A més, ja ha percebut la primera entrega del Fons de Cooperació, 130.000 euros, al que caldrà sumar el segon repartiment.

El primer edil de Catadau ha agraït “el suport de la Diputació”. “Ens ajuda molt i durant este any ha sigut un vertader ajuntament d’ajuntaments”, ha assegurat. Per part seua, el president de la Diputació ha subratllat “la necessitat de tendir la mà als municipis i treballar de manera conjunta i coordinada”. “Este tipus de reunions i les visites que estem realitzant per tota la província ens permeten comprovar com invertixen els municipis els diners que la Diputació els transferix”, ha explicat.